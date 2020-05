Am Donnerstag durften die ersten Tennisspieler des TC Blau-Weiß Schönebeck unter strikten Auflagen wieder trainieren.

Schönebeck l Als Claus Finke seine Sporttasche mit bedacht auf den Tisch legte, bezeichnete er diese als „seine Umkleide“. Denn die Räume des Vereinshauses beim TC sind gesperrt und mit Absperrband gekennzeichnet. Einzig die Toiletten sind auf und ausgerüstet mit Mund-Nasen-Schutz sowie Desinfektionsmittel. Ja, die Auflagen sind hart, welche die Stadt Schönebeck dem Sportverein auferlegt hat, um wieder trainieren zu dürfen. Maximal fünf Personen dürfen sich auf der Anlage befinden. Doch der Spaß steht allen ins Gesicht geschrieben. Und dann rutscht es Finke heraus: „Ach ist das schön, endlich die alte Kelle wieder in der Hand zu halten.“

Herren 60 machen den Anfang

Neben Finke trainierten Dieter Gensicke, Bernd Sonnenkalb und Helmut Marx auf der Anlage, nur im Einzel. Alle hatten sich zuvor angemeldet und ein Schreiben ausgefüllt, in dem auf die Sicherheitsmaßnahmen hingewiesen wurde, auch in eine Teilnahmeliste müssen sich die Herren 60 des TC Blau-Weiß Schönebeck eintragen. Über alles hat Marko Bittersmann ein wachsames Auge. Er war es, der an die Stadt Schönebeck herangetreten war, um die nötigen Wege und Mittel zu schaffen. „Wenn wir die Anlage schon öffnen dürfen, dann müssen wir uns auch an die Regeln halten. Wir waren mit einer der ersten Vereine, die öffnen durften, wollen aber nicht derjenige sein, welcher die Anlage wieder schließen muss.“

Und Auflagen gibt es einige. Fünf Personen dürfen gleichzeitig auf der Anlage seine, Doppelspiele sind allerdings nicht erlaubt. Der Abstand muss mindestens 1,5 Meter betragen. Nach dem Spiel, muss die Anlage schnellstmöglich wieder Verlassen werden. Auch hier hat der TC Blau-Weiß das Glück, dass die beiden Anlagen je einen Ein- und Ausgang haben. „Durch diese strengen Auflagen lernt man zu schätzen, was das Vereinsleben ausmacht. Ein Bier trinken nach dem Sport ist zur Zeit eben nicht drin. Dennoch denke ich, es ist ein kleiner Schritt zurück in die Normalität“, so der Corona-Beauftragte des Vereins.

Bilder Bernd Sonnenkalb durfte als einer der Ersten wieder den Schläger in die Hand nehmen. Foto: Kevin Sager



Auch Dieter Gensicke genoss es, bei strahlendem Sonnenschein ein paar Bälle über das Netz zu schießen. Foto: Kevin Sager



Und Bittersmann hat wirklich an alles gedacht. Das Desinfektionsmittel steht an jeder Stelle bereit, viele Bereiche sind abgesperrt, die speziellen Trainingspläne ausgearbeitet. „Drei Tage intensive Vorbereitung waren schon nötig, um alles auf die Beine zu stellen.“ Doch die Arbeit hatte sich gelohnt. Birgit Zellmer, Sachgebietsleiterin in Schönebeck für Kultur und Sport, machte sich selbst ein Bild von der Anlage und gab grünes Licht. Damit auch wirklich verhindert wird, dass nicht mehr als fünf Personen gleichzeitig auf der Anlage sind, werden die Trainings über eine App gesteuert. „Dort trägt sich jeder ein und kann sehen, ob noch ein Platz frei ist. Eine gute Sache, die wir danach auch beibehalten werden“, so der Corona-Beauftragte Bittersmann, der natürlich auch in der App alles im Blick hat. Und als die Regeln und Maßnahmen besprochen wurden, ging es für die Herren 60, mit ausreichend Abstand, auf die Plätze. „Neben dem Garten gibt es doch meist nur den Verein“, so Bittersmann. Und die „alten Hasen“ haben sich die Freude nicht nehmen lassen und waren froh, wieder auf dem Platz zu stehen. Der Spaß kam nicht zu kurz, trotz Auflagen.