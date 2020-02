Sportlich sahnte die SG TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens II/BSV Eickendorf in der vergangenen Spielzeit ab. Neben der Meisterschaft und dem Pokalsieg kam auch der erste Platz in der Fairplay-Wertung hinzu. Foto: Kevin Sager

Fußball ist mehr als der Kampf um Punkte. Fairplay steht hoch im Kurs und das bewiesen die Teams aus Peißen, Kleinmühlingen und Alsleben.

Staßfurt l Im Fußball kochen die Emotionen schnell einmal über. Das darf aber nicht über die Strenge schlagen. Des Öfteren wurden in der Vergangenheit Schiedsrichter körperlich angegangen, Fans lassen sich zu obszönen Gesten leiten und zeigen Schmähplakate, die weit über die Grenzen schlagen. Auch unter den Spielern kommt es immer wieder zu unschönen Szenen. Das es aber auch anders geht, nämlich mit Fairplay, bewiesen sechs Herren- und fünf Nachwuchs-Mannschaften sowie vier einzelne Spieler. Alle wurden nun vom Kreisfachverband Fußball Salzland im Sparkassenschiff in Staßfurt ausgezeichnet.

Und wie einfach Fairplay auf dem Platz umzusetzen ist, machte KFV-Präsident Frank Krella deutlich: „Es kann eine einfache Geste gegenüber dem Schiedsrichter oder einem Spieler sein. Auch die pünktliche Anreise zum Spiel zeugt von Fairplay.“ Es sind Kleinigkeiten, die etwas Großes bewirken können. Doch noch immer werden viel zu wenig Fälle gemeldet. 15 Auszeichnungen nahm der KFV vor, gesehen auf den Zeitraum von einem Jahr ist das viel zu wenig. „Wir würden gerne mehr Meldungen haben. Es gibt ja auch kein Einstiegsalter für eine faire Geste“, so Krella in seiner Eröffnungsrede weiter.

Seinen Worten schloss sich Helmut Ibsch, Vorstandsmitglied der Salzlandsparkasse, an. „In jeder Lebenslage sollten die Regeln eingehalten werden, um das Leben einfacher zu machen“, sagte Ibsch. Die Auszeichnung der geehrten Mannschaften nahm er dann höchstpersönlich vor, denn die Geldsummen werden von der Salzlandsparkasse bereitgestellt.

Als regelmäßiger Stammgast ist der MTV Welsleben vertreten. Diesmal durfte sich die Jugend den Preis unter den Nagel reißen. In zwölf Spielen kassierte die D-Jugend nicht eine Karte. Ebenfalls so vorbildlich spielten die Nachwuchsteams des Egelner SV Germania und die Spielgemeinschaft FSV Blau-Weiß Biere/SV Förderstedt. Auch sie blieben in der jeweiligen Staffel im gesamten Saisonverlauf ohne einzige Karte.

Bei den C-Junioren zeichnete sich die SG Saxonia Gatersleben/SC Seeland als fairste Mannschaft aus. In 16 Spielen gab es nur fünf Gelbe Karte. Den Abschluss der Nachwuchs-Teams stellte der SV Blau-Weiß Könnern dar.

Das Fairplay gleichbedeutend mit Erfolg sein kann, bewiesen gleich drei Teams. Der FSV Rot-Weiß Alsleben II (2. Kreisklasse, Staffel I), die SG TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens II/BSV Eickendorf (1. Kreisklasse, Staffel II) und der SV Eintracht Blau-Gelb Peißen (1. Kreisklasse, Staffel II) sicherten sich nicht nur den Meistertitel in der jeweiligen Spielklasse, sondern fuhren auch noch den Fairplaytitel ein. Zum zweiten Mal hintereinander durfte sich auch der SV 09 Staßfurt III aus der 2. Kreisklasse, Staffel II, über die Auszeichnung freuen und wird auch in der jetzigen Spielzeit alles daran setzen, dass sich der Erfolg zum dritten Mal wiederholt.

Doch wie wichtig der Fairplay-Gedanke auch im alltäglichen Leben ist, machte Ibsch allen Anwesenden deutlich: „Fairplay sollte überall an den Tag gelegt werden, nicht nur im Sport.“ Und Ibsch hat mit dieser Aussage recht. Die Anerkennung von anderen Personen sollte immer höher sein, als den eigenen Willen durchzudrücken.