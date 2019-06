Die Läufer der Gaensefurther Sportbewegung überquerten in der letzten Zeit wieder einige Ziellinien.

Schmiedefeld/Magdeburg/Zielitz /Staßfurt (sbö/duh) l Bevor die Bode-Runners der Gaensefurther Sportbewegung am Wochenende im Kalibad Zielitz beim Ausschwimmen entspannen konnten, hatten die Aktiven in den vergangenen zwei Wochen so einige Wettkampfkilometer erlaufen. Während eine Handvoll Trainingskameraden zusammen mit 1.700 Finishern beim Elbe-Brücken-Lauf in Magdeburg die Überführungen zum Beben brachten, liefen Sieben auf einen Streich ganze 42,2 Kilometer bei der 47. Auflage des GutsMuths-Rennsteiglaufes.

Da hatte sich Debütantin Sandra Homann keinen leichten Marathon als Erstauflage ausgesucht: „Es sollte schon ein besonderer Marathon sein“, begründete Homann ihre Wahl. Trotz des anspruchsvollen Cross-Profils mit 1.403 Höhenmetern beendete sie ihren Lauf nach nicht einmal 4:30 Stunden. Neben der beliebten Halbmarathonstrecke waren diesmal auch viele Gaensefurther auf der Wanderstrecke unterwegs. Auf ihren 17 Kilometern nahmen die Aktiven viele Eindrücke vom größten Landschaftslauf Deutschlands mit nach Hause, wobei wieder die Idee einer Wander- und Walkinggruppe aufgegriffen wurde. Am Abend endeten quasi alle Strecken im großen Festzelt, denn das schönste Ziel der Welt war wieder einmal Schmiedefeld.

Zum 40. Jubiläum des Hopfengarten-Pokallaufes in Magdeburg waren dann alle wieder fit und rannten im achten Wertungslauf des Novo-Nordisk-Läufercups um die so wichtigen Punkte. Für die Wertungsstrecke der Frauen war die Fünf-Kilometer-Runde durch das Wohngebiet Hopfengarten schnell Geschichte. Die männlichen Teilnehmer durften noch eine Runde dranhängen, bevor die Finisher-Medaille das erklärte Ziel war.

Bilder So sieht man ihn selten – Jens-Uwe Börner (r.) führte kurzzeitig das Feld über den Zehn-Kilometer-Hopfengarten-Pokallauf in Magdeburg an. Er...



Mondlandschaft oder Wüste? Nein, Zielitz in Sachsen-Anhalt. Nico Mahler hat das Plateau auf dem Kalimandscharo erreicht. Foto: Gaensefurther Sportbewegung



Sandra Homann absolvierte beim Rennsteiglauf ihren ersten Marathon. Nicht einmal 4:30 Stunden hat sie dafür benötigt. Foto: Gaensefurther Sportbewegung



Anlässlich der Jubiläumsausgabe wurden dem HSV Medizin Magdeburg eine Reihe Ehrungen für das unermüdliche Engagement bei diesem Volkslauf ausgesprochen. Die Gaensefurther waren gerne zu Gast in Magdeburg und freuten sich, dass der Veranstalter durch die Terminverschiebung auf den Sonnabend einen Start beim Kalimandscharo-Erlebnislauf möglich gemacht hatte.

Vor drei Jahren waren die Bode-Runners das letzte Mal auf der weißen, salzigen Abraumhalde unterwegs. Ganz neue Blickwinkel ergaben sich, da die Zwölf-Kilometer-Runde in diesem Jahr anders herum gelaufen wurde. Von ihrem Steigungspotenzial hatte die Strecke jedoch nichts verloren. Die Halden mit Anstiegen von bis zu 20 Prozent trieb den Aktiven schnell den Schweiß auf die Stirn, wogegen der böige Wind für ein feines Salzpeeling sorgte.

Mit Rutsche, Sekt und Siegerehrung stimmten sich die Bode-Runners auf die anschließende Festveranstaltung zum Tag der offenen Tür im Kaliwerk Zielitz ein. Ein Besuch am Stand des Staßfurter Bergmannsvereins war natürlich Pflicht, bevor die Läufer wieder Richtung Heimat aufbrachen.

Das Training und auch der Staßfurter Lauftreff startet ab sofort wieder vom Löderburger See, denn auch einige Bode-Runners bereiten sich auf den ein oder anderen Triathlon vor. Jeden Dienstag ab 16.45 Uhr und jeden Donnerstag ab 17.30 Uhr starten die Gruppen in unterschiedlichem Tempo vom Haupteingang Löderburger See. Wer mitlaufen möchte, ist herzlich willkommen.

