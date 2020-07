Auf und davon: In ihrer Paradedisziplin, dem Hürdenlauf, hängte Michelle Otto (rechts) alle Konkurrentinnen ab und legte den Grundstein für den Gesamtsieg. Foto: Anja Kruse

Weiterer Erfolg für Michelle Otto.

Egeln/Halle l Die junge Egelnerin, die für den Sportclub Magdeburg startet, gewann vor wenigen Tagen in Halle/Saale im Rahmen der mitteldeutschen Mehrkampfmeisterschaften (MDM) den Landesmeistertitel im Blockwettkampf Sprint/Sprung. Ein versöhnlicher Abschluss. Nachdem die Nachwuchsathleten und Athletinnen des Leichtathletik-Verbandes Sachsen-Anhalt eine Woche zuvor bereits um die Landesmeistertitel in den jeweiligen Einzeldisziplinen kämpften, sollten nun die Besten im Blockwettkampf, Sieben-, Neun- und Zehnkampf ermittelt werden.

Die MDM im Mehrkampf und die inkludierten Landesmeisterschaften (LM) im Blockwettkampf der Altersklassen (AK) 14, 15 am 18. und 19. Juli 2020 boten dafür beste Bedingungen. Gut organisiert und mit allerbestem Wetter ausgestattet, fanden die Titelkämpfe in einem würdigen Rahmen statt.

Insgesamt traten circa 120 Sportlerinnen und Sportler aus 46 verschiedenen Vereinen Deutschlands bei der offenen Meisterschaft gegeneinander an. Im Block Sprint/Sprung der AK W14 ging Michelle Otto für den SC Magdeburg an den Start. Die amtierende Landesmeisterin im 80-Meter-Hürdensprint konnte vor allem in ihrer Paradedisziplin, dem Hürdenlauf, überzeugen. Als Einzige aller 14- und 15-jährigen Athletinnen lieferte sie eine Zeit unter 13 Sekunden ab. Mit 12,96 Sekunden konnte sie mit diesem Lauf eine Menge Punkte sammeln. Weitere vier Disziplinen standen zudem noch auf dem Programm. Sowohl im 100-Meter-Lauf (12,91 Sekunden), dem Weitsprung (4,90 Meter), Hochsprung (1,48 Meter) und im Speerwurf (33,51 Meter) konnte Michelle Otto ihre Punkteführung danach klar ausbauen.

Deutlicher Vorsprung von 262 Punkten

Mit souveränen 2.730 Punkten wurde sie am Ende des Tages mit dem Landesmeistertitel Block Sprint/Sprung geehrt. Die Zweitplatzierte des Wettkampfes hatte mit 2.468 Punkten 262 Zähler Rückstand auf die überlegene Siegerin aus Egeln. Eine schwierige und vor allem kurze Saison geht damit für Michelle Otto nun doch sehr erfolgreich zu Ende, bevor es hoffentlich nach der Sommerpause im Normalbetrieb weitergeht.