Der TuS Bismark muss seine beliebte Veranstaltung in den Sommerferien absagen.

Bismark l Obwohl die Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus nach und nach gelockert werden, war die Wahrscheinlichkeit, dass in diesem Jahr keine Fußball-Akademie in Bismark stattfindet, hoch. Nun ist es Gewissheit.

„Die gesamte Lage ist zur Ungewiss“ sagte Frank Motejat, Initiator und Mitorganisator der Bismarker Fußball-Akademie zu deren Absage in diesem Jahr. Erstmals findet das beliebte Fußballcamp für Mädchen und Jungen seit den Sommerferien 2009 nicht statt. Es reiht sich damit in die Riege zahlreicher traditioneller Veranstaltungen für Klein und Groß ein, die in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie aussetzen.

Aufwand nicht darstellbar

„Die Lockerungen sind zwar gut, für den jetzigen Zeitpunkt der Planungen für die Bismarker Fußball-Akademie aber nicht gut genug. Es ist nicht abzusehen, wann ein normales Fußballtraining tatsächlich möglich ist, wie es mit den Kontaktbeschränkungen und der Abstandsregel weitergeht“, so Motejat weiter zur Absage, die nun erfolgen musste, weil sich die Vorbereitungen in die finale Phase begeben müssten.

Bilder Frank Motejat (rechts) im Gespräch mit Ex-Profi Jörg Heinrich bei der Bismarker Fußball-Akademie 2014. Foto: Steffen Jorns



Das bedeutet, dass die Ausstattung für alle Teilnehmer hätte bestellt werden müssen, was einen erheblichen Kostenaufwand und damit für den Moment ein nicht-tragbares Risiko dargestellt hätte.

Beiträge werden erstattet

„Alle Teilnehmer erhalten ihre bereits gezahlten Beiträge in voller Höhe zurück“, sagt der Organisator weiter. Damit fehlt in diesem Jahr zwar der Höhepunkt für die Nachwuchskicker in den Sommerferien, doch entstehen dem Verein sowie auch den Familien keine finanziellen Schäden. „Da die Fußball-Akademie sich komplett selbst trägt und noch keine Investitionen für die diesjährigen Camps getätigt wurden, bekommt der Verein auch keine Probleme“, so Motejat, der diese Entscheidung außerordentlich bedauert.

Fußball-Akademie 2021 für Jahrgang 2006

Sofern die Lage es zulässt, verspricht Frank Motejat die Rückkehr der Bismarker Fußball-Akademie in den Sommerferien 2021. Dort gibt es dann auch eine Ausnahme: „Der Jahrgang 2006 hätte in diesem Jahr letztmals bei uns mitmachen können. Da wir zahlreiche Anmeldungen hatten, dürfen alle 2006er sich im kommenden Jahr auf ihre letzte Bismarker Fußball-Akademie als Teilnehmer freuen.“

Die konkreten Termine für die Fußballcamps im kommenden Sommer stehen noch nicht fest. Dazu werden Motejat und Co. alle Teilnehmer rechtzeitig informieren.