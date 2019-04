Die Volksstimme unterhielt sich mit Martin Gödecke nach dem Heimspiel des 1. FC Lok Stendal.

Stendal l Unmittelbar nach der 1:4-Niederlage gegen den Torgelower FC Greif (Fußball-Oberliga) unterhielt sich Voksstimme-Sportredakteur Frank Kowar mit Lok Stendals Stürmer und Torschützen Martin Gödecke.

Volksstimme: Sang und klanglos 1:4 gegen Torgelow verloren. Woran hat es gelegen?

Martin Gödecke: Schwer zu sagen und in Worte zu fassen. Es war ein ganz bitterer Tag für uns Spieler und auch für die Fans. Es war ein Mega-Dämpfer im Abstiegskampf. Wir hätten in diesem Spiel sehr viel im Abstiegskampf erreichen können. Aber wir haben gar nichts auf die Platte gebracht. Die Sachen, die uns in den vergangenen Spielen ausgezeichnet haben, Leidenschaft und Zweikampfführung, das haben wir alles vermissen lassen.

Nach vorn ist ja fast überhaupt nichts gelaufen, oder?

Richtig. Wir hatten nach vorn wenig Ideen. Das waren viel zu viel technische Fehler von uns, da ist der Platz auch nicht schuld daran. Wir haben einfach verdient verloren.

Habt ihr das Spiel zu defensiv angefangen?

Wir haben schon im 4, 4, 2 gespielt. Ich habe ja mit Franz (Erdmann, die Red.) vorn gespielt. Ich würde nicht sagen, dass wir zu defensiv gespielt haben, vielleicht war die Aufteilung nicht so gut. Aber wenn es vorne nicht klappt und man im Abstiegskampf ist, dann musst du hinten eine Zweikampfführung haben. Das machen wir im nächsten Spiel wieder besser und hoffen dann, dass wir etwas Zählbares aus Neustrelitz mitbringen können.

In der Halbzeit habt ihr umgestellt und versucht offensiver zu spielen. Richtig?

Ja, wir haben reagiert, weil Torgelow im 4, 1, 4, 1 gespielt hat. Das hat der Trainer in der Halbzeit gut gemacht, es war meiner Meinung nach die richtige Umstellung, aber am Ende hat es nichts gebracht. Wir haben aber nicht die Grundtugenden auf den Platz gebracht, um das Spiel zu gewinnen. Da ist es egal, was du für ein System spielst.

Können Sie sich an ein Spiel mit ihrer Beteiligung erinnern mit so wenig Chancen für Lok?

Ja, klar, bei TeBe, wo wir vor kurzem das Spiel am Ende ziemlich klar 0:4 verloren haben. Aber wie schon gesagt, wenn es vorne nicht klappt, musst du hinten gut stehen, da sind nicht nur die Abwehrspieler gefragt, das geht bei mir vorne los. Aber es wird wieder besser klappen, davon bin ich fest überzeugt, weil wir das können.