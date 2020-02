Der 1. FC Lok Stendal hat in der Oberliga Nord beim Lichterfelder FC gastiert.

Statistik Ludwigsfelder FC - 1. FC Lok Stendal 0 : 3 (0:1) Tore: 0:1 Denis Neumann (35.), 0:2 Tim Schaarschmidt (59.), 0:3 Denis Neumann (83.) Ludwigsfelde: Lucas Lindner - Maximilian Gerlach, Felix Matthäs, Philip Pollow, Paul von Humbeeck, Dennis Weber, Steven Marx, Lukas Bache, Brian Blisse, A. Bambi, Christopher Lemke Stendal: Steffen Westphal - Martin Gödecke, Philipp Gross, Denis Neumann (90+1. Lorenz Balliet), Vincent Kühn (57. Tim Seidel-Holland), Max Salge, Tim Schaarschmidt, Martin Krüger, Sebastian Hey, Patrick Baudis, Felix Behling

Berlin/Stendal l Der 1. FC Lok Stendal hat beim Ludwigsfelder FC mit 3:0 (1:0) gewonnen.

Nach einigen Startschwierigkeiten kam Lok immer besser in die Partie und dominierte dann in der ersten Halbzeit immer mehr das Geschehen. Trotz einiger guter Gelegenheiten gelang es den Stendalern nicht das Führungstor zu erzielen. Erst in der 35. Minute trafen die Rolandstädter per Elfmeter durch Neumann zum 1:0. Lok blieb bis zur Pause das spielbestimmende Team mit der Chance auf das zweite Tor vor der Pause.

Nach dem Wiederanpfiff blieb Lok das bessere Team und belohnte sich schnell. In der 59. Minute traf Schaarschmidt nach einer Ecke per Kopf zum verdienten 2:0. Ludwigsfelde versucht durch lange Bälle Gefahr auszustrahlen, doch stattdessen sah Felix Matthäs die rote Karte, nachdem er einem Stendaler den Ball an den Kopf geworfen hatte. In der anschließenden Rudelbildung wurde dann sah auch der bereits mit gelb vorbelastete Christopher Lemke die rote Karte, sodass Lok in der Schlussphase eine doppelte Überzahl hatte. Lok nutzte diesen Vorteil zum finalen 3:0 durch Neumann in der 83. Minute.