Es schien nur noch Formsache, doch jetzt ist es offiziell: Saxonia Tangermünde steigt aus der Fußball-Landesklasse auf.

Stendal l Saxonia Tangermünde spielt damit in der kommenen Saison in der Landesliga Nord. Die Delegierten des außerordentlichen Verbandstages haben am Freitag beschlossen, die Spielzeit 2019/2020 für alle Alters- und Spielklassen auf Kreis- und Landesebene zum 30. Juni abzubrechen.

FSA bestätigt Beschluss auf Verbandstag

Auf der FSA-Seite heißt es: „Damit folgen sie der Entscheidung des Verbandsvorstandes zum gleichen Antrag vom 14.05.2020. Grundlage dafür waren die Ergebnisse der vom Präsidium initiierten Videokonferenzen, die vom 08.05. bis 13.05. initiierte Umfrage des FSA über alle Vereine auf Landes- und Kreisebene sowie die Meinungsbilder aus den Kreis-/ Stadtfachverbänden. Die Vereinsvertreter der Vereine, die sich per Chat, Telefon oder Umfrage “geäußert” hatten, sprachen sich mit 84 Prozent mehrheitlich für eine Beendigung der Saison zum 30.06.2020.

Mit dem Beschluss zum Abbruch der Saison 2019/2020 ist auch eine Entscheidung zu den Rahmenbedingungen für den Abbruch von den Delegierten bestätigt worden (10-Punkt-Programm). Weiterführende Entscheidungen zu sportpolitischen und regeltechnischen Fragestellungen, die sich auf Grund der Covid-19-Pandemie, mit der Spielzeit 2019/2020 und den Folgespielzeiten ergeben, können nun auch vom Verbandsvorstand beschlossen werden. Die entsprechende Legitimation hat das FSA-Gremium von den Delegierten des Verbandstages heute erhalten.

Gemäß §§ 22 „Aufgaben des Verbandstages“ und 29 Absatz 10 „Verbandsvorstand“ müssen bereits vom Verbandsvorstand beschlossene Änderungen in der Satzung und den Ordnungen vom Verbandstag bestätigt werden. Diese sind bereits mit der Veröffentlichung in den „Amtlichen Mitteilungen“ für alle Vereine und Verbandsfunktionäre bekannt gemacht worden.“

Quotientenregel zur Bestimmung der Aufsteiger

Beim Verbandstag wurde auch die Aufstiegsfrage auf Landesebene geklärt. Eine große Mehrheit stimmte dabei für die Wertung der Quotientenregelung zur Findung der entsprechenden Aufsteiger bei gleichzeitigem Aussetzen des Abstieges. Folglich darf sich Saxonia als Staffelsieger der Landesklasse I auf den Aufstieg freuen.

Damit belohnt sich Saxonia für eine ganz starke Saison, die zuletzt in einem 6:0 über den bis dahin führenden SV Liesten gipfelte.

Nach nunmehr vierjähriger Abstinenz werden die Verantwortlichen des Vereins aus der Elbestadt alles daran setzen, sich in der Landesliga zu etablieren.

Lenz bedankt sich bei Unterstützern

„Wir wollen an dieser Stelle vor allem all unseren Fans, Sponsoren, Betreuern, Trainern, Eltern, Freunden, ..., danken, ohne deren permanente Unterstützung - vom Jugend- bis zum Erwachsenenbereich - dieser riesige Vereinserfolg unmöglich gewesen wäre“, heißt es auf der Facebook-Seite des Vereins. „Wir freuen uns riesig, der Aufstieg war unser Ziel und auch vom Umfeld gewünscht. Wir haben eine tolle Saison gespielt und mit dem Sieg gegen Liesten unsere Leistung in dieser Saison bestätigt“, sagte Steffen Lenz, Trainer des FSV Saxonia Tangermünde.

SSV Gardelegen steigt in Verbandsliga auf

War er sich denn sicher, dass der Verbandstag die von ihm und dem Saxonia-Umfeld erhofften Beschlüsse fasst?

„Natürlich muss man noch etwas bangen, wenn es nicht offiziell ist. Ein Rest-Risiko ist immer vorhanden, aber eigentlich war ich mir schon sicher, dass alles so kommt.“

Aufsteiger ist auch der SSV 80 Gardelegen, der von der Landesliga Nord eine Treppe höher in die Verbandsliga heraufklettert.

Lok-Reserve darf sich nun offiziell freuen

Auch die zweite Mannschaft des 1. FC Lok Stendal darf sich nun offiziell auf den Aufstieg von der Kreisoberliga in die Landesklasse, Staffel 1 freuen. Dafür langte der zweite Platz, da die SG Havelberg/Kamern nicht aufstiegsberechtigt ist.

Beim Verbandstag wurde zudem geäußert, dass die Pokal-Wettbewerbe noch ausgespielt werden sollen.