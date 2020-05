Am 7. Mai 2005 feierte die SG Traktor Wust einen der größten Erfolge in der jüngsten Vereinsgeschichte.

Wust/Lüderitz l Im Endspiel um den Fußball-Kreispokal des Kreisfachverbandes Altmark-Ost wurde die Reserve des VfB Elbe Uetz auf dem Sportplatz in Lüderitz am Ende knapp 3:2 (2:2) bezwungen.

Die Uetzer erwischten in dieser Partie den besseren Start und gingen durch Michael Woop schnell 1:0 (2.) in Front. Schließlich war es Torsten Siegl, der den Wuster Ausgleich erzielte (31.). Die VfB-Spieler reklamierten vehement auf Foul an ihrem Torwart. Es half nichts, das Tor zählte zur Freude der SG-Spieler.

Remis zur Halbzeit

Mit einem tollen Schuss brachte Gordon Spakowski die Traktoristen, die immer besser in die Partie kamen, 2:1 in Front (39.). Doch noch vor der Pause glich Marco Lust für die Elbe-Kicker zum 2:2 per Elfmeter aus. Es blieb in dieser Partie spannend.

Bilder Die Wuster Mannschaft wurde von ihren Fans in Lüderitz kräftig unterstützt. Es hat geholfen. Archivfoto: Wartmann



Unbändiger Jubel der Wuster Spieler über den Pokalsieg nach dem Spielende. Archivfoto: Wartmann



Jubel kennt keine Grenzen

Der Siegtreffer für Wust gelang schließlich Jens Heinicke, der einen Eckball, getreten von Nico Scheller, veredelte. Dieser Treffer in der 68. Minute war auch zugleich der Endstand. Nach dem Spiel feierten die Wuster Spieler mit ihren Fans ausgelassen diesen Sieg.

Wust-Trainer Kubon meinte nach der Partie: „Uetz hatte den besseren Start, hat aber vergessen nachzulegen. Die letzten 20 Minuten haben wir gut hingekriegt.“

Statistik

Wust spielte mit Reumann - Spakowski. Müller, Hommel (87- G. Scheller), Neuber, Tondera (90. Schwaschak), Thiem (46. Frost), N. Scheller, Heinicke, Reich, Siegl.