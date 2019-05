In der Landesliga steht Einheit Wernigerode weiterhin an der Tabellenspitze.

Stendal l Im Spitzenspiel der Landesliga Nord trafen Gardelegen und Staßfurt aufeinander. In einer spannenden Partie setzten sich die Gardelegener am Ende knapp mit 2:1 durch und zogen damit in der Tabelle am direkten Kontrahenten vorbei. Tabellenführer Einheit Wernigerode zeigte sich gut in Form und bezwang die SG Bernburg mit 6:0, die drei Spieltage vor Saisonende bereits abgestiegen sind.

Auch der Zweitplatzierte MSC Preußen gewann mit 5:1 gegen Calbe. Die Partien zwischen Bismark und Ottersleben sowie Niegripp gegen Blankenburg trennten sich mit 1:1. Der MSV Börde und Grün-Weiß Ilsenburg bezwangen jeweils Gegner aus den unteren Tabellenregionen und verteidigten ihren Platz in der oberen Tabellenregion. Der SV Union Heyrothsberge überholte mit einem Sieg den SV Irxleben in der Tabelle