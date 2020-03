Der Stendaler Dirk Schultz möchte ein Buch über die Geschichte von Lok Stendal veröffentlichen.

Stendal l Für das Buch hat er eine Bitte. Gesucht wird ein Vorname. „Vielleicht kann mir die Stendaler Bevölkerung bei meinen Recherchen helfen.“ Zu Beginn der Oberliga-Saison 1958 verletzten sich die Torhüter Werner Bergner und Günter Reh schwer. Aus der Reserve rückte ein Torwart mit dem Familiennamen „Schulze“ auf. Er bestritt sechs Oberligaspiele und wurde für seine Leistungen in der Zeitung ausdrücklich gelobt.

Buch soll gründlich recherchiert sein

Schultz: „Trotz all meiner Bemühungen und Nachforschungen war es mir bisher nicht möglich, den Vornamen in Erfahrung zu bringen. Weil er so wenige Einsätze hatte, konnten sich auch die damaligen Mitspieler nicht an seinen Vornamen erinnern. An ihn selbst schon.“ Jetzt fragt Schultz nach, ob irgendjemand weitere Informationen über diesen Spieler hat?