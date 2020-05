Norman Elsner (am Ball) wird in Zukunft mit einiger Sicherheit sowohl Spieler als auch Teil des Trainerteams sein. Archivfoto: Stephan

Der Verbandsligist HV Lok Stendal hat für die kommende Saison erste Vorbereitungen getroffen.

Stendal l Die in der Verbandsliga Nord aktiven Handballmänner des HV Lok Stendal warten, wie fast alle Teams des Feldes, auf das Zeichen des sachsen-anhaltischen Landesverbandes, dass es wieder losgehen kann mit dem Trainingsbetrieb. Der Verband hatte sich darauf festgelegt, dass es wegen der Corona-Pandemie Anfang Oktober wieder losgeht mit dem Spielbetrieb.

Die Kreisstädter standen beim Abbruch der Serie 2019/20 mit ausgeglichenem Punktverhältnis auf dem achten Rang des Klassements. Zuvor hatten sie eine blendende Hinrunde gespielt, dann jedoch praktisch den Spiefaden verloren.

Kader bleibt nahezu gleich

Mit welchem Personal werden sich Stendals Männer in der kommenden Pflichtspielserie präsentieren? Jörg Schulze, zusammen mit Frank Ziekau Trainer des Teams, geht davon aus, dass es, wenn überhaupt, nur sehr wenige personelle Veränderungen geben wird. „Es hat sich kein Spieler bezüglich eines Vereinswechsles gemeldet. Ich erwarte auch nicht, dass wir einen Neuzugang erhalten“, so Schulze.

Elsner verstärkt Trainerteam

Allerdings gab es zuletzt eine Entwicklung, die mit dem Trainerteam zu tun hatte. Bevor er in den letzten Partien 2019/20 wieder am Ball war, unterstützte der langzeitverletzte Spieler Norman Elsner die beiden Lok-Coaches. „Das haben wir als sehr nützlich empfunden. Frank Ziekau und ich denken, dass Norman in Zukunft sowohl auf dem Spielfeld, als auch auf der Bank aktiv sein kann. Besondes gut ist das, wenn mal einer von uns Trainern ausfällt“, schätzt Schulze ein.

Der Coach war übrigens in Neuseeland im Urlaub, als die Corona-Pandemie sich ausbreitete. Zu Ostern kam er wieder nach Deutschland zurück und musste sich anschließend in häusliche Quarantäne begeben. Nun wartet er sehnsüchtig darauf, dass wieder Handball gespielt werden kann.