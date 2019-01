Thomas Kuhlmann (am Ball) spielt mit dem Osterburger HSG-Team am Sonnabend in Halle.Foto: Kai Stephan

Die HSG Osterburg gastiert beim USV Halle II in der Sachsen-Anhalt Liga.

Osterburg l In der ranghöchsten Handball-Spielklasse des Bundeslandes Sachsen-Anhalt steht die Männermannschaft der HSG Osterburg am Sonnabend, Anpfiff ist bereits um 14.30 Uhr, vor einem Auswärtsauftritt in der Saalestadt Halle.

Dort empfängt sie der 13. des Liga-Klassements, der USV Halle II, der bei einem Punktverhältnis von 6:22 steht. Die Altmärker befinden sich mit 10:18 Zählern auf dem elften Tabellenrang.

HSG gewinnt Hinspiel

Im Hinspiel hatte es im Spätsommer 2018 in der Osterburger Sekundarschulhalle einen 27:24-Erfolg für den damaligen frisch gebackenen Aufsteiger aus der Altmark gegeben. Sehr lange Zeit sah es in diesem Match jedoch gar nicht danach aus. Die Hallenser lagen im Spielverlauf zumeist knapp vorn. Zur Pause stand es 13:14, in der 55. Minute lautete der Spielstand 23:24.

Dann aber leiteten die altmärkischen Gastgeber ihren gefürchteten Turbo-Schlussspurt ein und schenkten den Saalerstädtern noch satte vier Tore ein, ohne selbst noch einen Gegentreffer einstecken zu müssen.

Personalsorgen vor der Auswärtspartie

„Mit solch einem Ablauf wie im Hinspiel könnte ich beim Rückspiel in Halle sehr gut leben“, so Osterburgs Betreuer Florian Skorz mit Blick auf das Rückspiel. Seine Mannschaft hat nämlich vor der Begegnung in Halle durchaus Personalsorgen.

So befinden sich Arne Resener und Paul Zierke jeweils im Urlaub. Niklas Reichert arbeitet in Hamburg. Philipp Zerrahn laboriert immmer noch an der im Herbst 2018 erlittenen Fußverletzung.

Sehr kurzfristig entscheidet sich übrigens (aus dienstlichen Gründen), ob Keeper Frank Götzky am Match in der Saalestadt teilnehmen kann.

Skorz blickt vorraus

In Halle hat die jetzige Biesestädter Mannschaft übrigens noch nie ein Punkt- oder Pokalspiel bestritten. „Wir sind natürlich darauf aus, in dieser Begegnung in Halle zu punkten. Doch es dürfte ein enges Spiel werden“, so Florian Skorz.