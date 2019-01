Die Bohlekegler des SV Binde stehen in dieser Saison der 2. Bundesliga so gut da wie noch nie zuvor.

Binde/Arendsee l Mit 26 Punkten rangieren sie hinter Staffelprimus NKC 72 Berlin auf Platz zwei und könnten die Serie durchaus auf dem Podest beenden. Doch diese 26 Punkte kommen nicht von ungefähr und schon gar nicht von selbst zustande. Vielmehr stecken harte Trainingsarbeit, Präzision und Stabilität auf der Bahn und nicht zuletzt einige Reisekilometer darin.

Aufwand sehr groß

Wirft man einen Blick auf den Binder Stammsechser, so wird deutlich, dass der logistische Aufwand der Altmärker immens ist, um in der 2. Bundesliga dabei sein zu können. Allein um ein Heimspiel absolvieren zu können, müssen zumindest Richard Albrecht (Rostock), Stefan Dombrowski (Berlin) und Jochen Neubauer (Möckern) schon einige Kilometer in Kauf nehmen.

Lange Anfahrtswege für Binder Teammitglieder

Die Rechnung wird sogar noch kurioser, wenn man die derzeitige berufliche Situation von Carlo Thiede mit einkalkuliert. So waren für den Auswärtspunkt, den die Binder Männer am Sonntag im Derby gegen den Stendaler KC holten, stolze 1700 Kilometer Anreise nötig. Denn Thiede, der sich derzeit berufsbedingt in Schweden aufhält, reiste per Flugzeug aus Stockholm an - unter anderem, um die Derbys gegen Stendal spielen zu können.

Bilder Stefan Dombrowski reist aus Berlin an und absolvierte knapp 130 Kilometer bis in die Kegelhalle in Stendal. Foto: Thomas Koepke



Richard Albrecht wohnt und studiert in Rostock und muss 220 Fahrkilometer aufwenden, um nach Stendal zu kommen. Foto: Thomas Koepke



Alf Schernikau. Foto: Thomas Koepke



„Ja, das ist schon ein dickes Brett, was wir teilweise für Reisen absolvieren, um zu den Punktspielen zu gelangen. Aber wir haben uns dafür entschieden, höherklassig Sport zu treiben, dann muss man das in Kauf nehmen. Ich denke auch, dass wir da nicht die Einzigen sind. Es gibt viele Mannschaften, deren Mitglieder nicht im Spielort wohnen und extra anreisen müssen. In der Bundesliga ist das keine Seltenheit“, weiß SVB-Teamleiter Alf Schernikau zu berichten.

Für ihn selbst, und auch für Burkhard Thiede, ist es dagegen fast ein Katzensprung, um die Heimbahn in Arendsee zu erreichen. „Im Gegensatz zu unseren Teammitgliedern haben wir es da schon viel einfacher“, so Schernikau weiter.

Zusammenhalt ist groß

Zusammen absolvierten die Binder so für den Auswärtspunkt in Stendal satte 1700 Kilometer. „Das ist es uns aber wert. Wir sind eine Mannschaft und es hat sich so über die Jahre entwickelt. Wir wissen vor der Saison, was auf uns zukommt, von daher beschweren wir uns auch nicht“, so der Teamleiter weiter.

Und auch er selbst war maßgeblich am Punktgewinn beim SKC beteiligt. Mit seinen starken 924 Holz im Schlussblock sicherte er das 1:2 ab. „Ich habe schon gemerkt, dass es ganz gut lief. Als ich auf Bahn drei wechselte und ich die dann auch ganz ordentlich bekommen habe, war ich mir sicher, dass hier etwas geht“, so Schernikau.

Albrecht legt Grundstein

Zuvor hatte ja bekanntlich Richard Albrecht mit seinen 941 Holz schon richtig gut gekegelt und den Grundstein zum Erfolg der Binder Männer gelegt. „Und dabei muss man noch wissen, dass Richard zwei der vier Bahnen auch nicht ganz so gut begonnen hat. Läuft das alles rund, macht er sicher noch ein paar Gute mehr“, weiß Schernikau zu berichten.

Einen Tag zuvor gab es dagegen einen sicheren Heimerfolg für die Binder. Die Mannschaft blieb auch ruhig, als Jochen Neubauer nur auf 878 Holz kam und damit weit unter seinen Möglichkeiten blieb. „Das macht uns nicht nervös. Wir wissen, was wir zu Hause leisten können. Wenn einer mal nicht ganz so gut zurecht kommt, können die anderen das gut kompensieren. So war es auch am Sonnabend. Dafür war ja Burkhard Thiede gleich zu Beginn sehr gut drauf“, berichtet Schernikau weiter.

Thiede und Schernikau könnten zu Fuß gehen

Und für wahr, denn gleich im Mittelblock stellten Albrecht und Carlo Thiede die Weichen klar auf Sieg. Der kleine Hänger von Neubauer war längst vergessen. Schließlich machten dann Schernikau selbst und Stefan Dombrowski Nägel mit Köpfen und sicherten das klare 3:0 ab.

Nach diesem Punktspielwochenende reisen die Altmärker wieder in ihre Wohnorte ab - Carlo Thiede mit dem Flugzeug zurück nach Schweden, Dombrowski, Neubauer und Albrecht mit dem Kfz nach Berlin, Möckern und Rostock und Burkhard Thiede und Schernikau quasi „zu Fuß“ in die nahegelegenen Heimatdörfer.

Aktuelle Tabelle

1. NKC 72 Berlin 14 + 9 612:48030:12

2. SV Binde 14 + 5 598:49426:16

3. VKC/FE Spandau 14 +4 575:51725:17

4. BBC Neuruppin 14 +2 586:50623:19

5. SG Spandau 14 +2 573:51923:19

6. O‘schöneweide II 14 + 1 556:53622:20

7. Sparta/KSG Berlin 14 0 537:55521:21

8. Stendaler KC 14 - 1 518:57420:22

9. KSV Vetschau 14 -2 527:56519:23

10. Rot-Weiß Seyda 14 -4 509:58317:25

11. SV Fehrbellin II 14 -6 501:59115:27

12. O‘schöneweide III 14 -10 460:63211:31