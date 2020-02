Für den Stendaler KC stehen die letzten Saisonspiele in der 2. Bundesliga der Bohlekegler an.

Stendaler KC ist gewarnt

Am Sonnabend um 13 Uhr heißt der erste Gegner Rot-Weiß Seyda. Die Gäste aus dem Süden unseres Bundeslandes steht momentan auf dem zweiten Tabellenplatz, möchte somit sicher was aus Stendal mitnehmen. „Wir haben in Seyda den Zusatzpunkt geholt. Dafür wollen sie sich bestimmt revanchieren, zumal sie auf unserer Bahn schon öfters gut klar gekommen sind“, meinte Stendals Akteur Marcel Borsch.

Hoffnung auf einen Podestplatz

Beim letzten Saisonmatch am Sonntag um 10 Uhr treffen die Altmärker auf Empor Brandenburger Tor. Die Gäste liegen direkt hinter dem SKC in der Tabelle, können aber auch nicht mehr absteigen und so unbeschwert aufspielen. Mit etwas Glück können die Altmärker noch einen Podestplatz erobern. „Wir stehen im guten Mittelfeld, wo wir hin wollten. Gegen zwei starke Gegner wollen wir aber noch einmal sechs Punkte holen“, äußerte sich Marcel Borsch.

In der Aufstellung gibt es kleinere Änderungen. Thomas Zimmermann fällt krankheitsbedingt aus. Dafür steht diesmal wieder Steffen Hill, der die letzten Partien verpasst hatte, wieder zur Verfügung.

Damit treten Rene Moses, Tom Matysiak, Christian Krakow, Marcel Borsch, Klaus Borsch, Karsten Soisson und Steffen Hill beim Heimteam an. „ Wer genau spielt, entscheidet sich wie immer kurzfristig“, so Borsch.