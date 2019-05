Großer Bahnhof bei der SG Einheit Stendal zur feierlichen Eröffnung der frisch sanierten Tennisplätze.

Stendal l Einen besseren Rahmen hätte die SG Einheit Stendal zur feierlichen Einweihung seiner drei sanierten Plätze im Tennispark nicht finden können.

Dank an die fleißigen Helfer

Zahlreiche Mitglieder waren auf der großen Anlage anzutreffen, um mit sportlichen und politischen „Schwergewichten“ die neuen Courts bei strahlendem Sonnenschein und frühlinghaften Temperaturen einzuweihen. Über den regen Zuspruch freute sich auch Vereinsvorsitzender Detlef Hundt, der sich bei seinen Mitstreitern für die geleistete Arbeit im Vorfeld bedankte. „Ohne die große Hilfe wäre eine Veranstaltung in dieser Größenordnung nicht möglich“, lobte Hundt den Einsatz in seiner Eröffnungsrede.

Einen großen Dank richtete der Einheit-Chef auch an Anke Thiermann, die sich für die umfangreichen Baumaßnahmen verantwortlich zeigte. Dabei vergaß Hundt auch nicht auf Eckehard Arnold einzugehen, der bis zu seinem Lebensende im regelmäßigen Austausch mit der Einheit-Finanzwartin über den Bauprozess stand.

Bilder Lika Schulz und Jana Worreschk nahmen bei einer Schnupper-Trainingseinheit aktiv teil und lernten das Tennis-ABC vom erfahrenen Übungsleiter Olaf Henning. Foto:...



Ehrengäste loben die SG Einheit

Nach der Eröffnungsrede geizten die geladenen Ehrengäste nicht mit lobenden Worten über die Arbeit des Vereins. So würdigte Landrat Carsten Wulfänger den großen sportlichen Stellenwert der SG Einheit in der Region und im Bundesland, während TSA-Präsident Axel Schmidt von „einem Leuchtturm-Verein im Verband“ sprach. „Ihr schafft es mit familiären Flair, einen Mix aus Leistungs- und Breitensport anzubieten“, erkannte der Verbandschef an. Michael Müller vom Kreissportbund (KSB) zeigte sich mit Blick auf die Anlage sehr euphorisch. „Das Wimbledon der Altmark“, merkte der Vizepräsident Sport des KSB ironisch an. Nach weiteren Grußworten von Silvia Fried (Stadt Stendal) und Manfred Krüger (TC Stendal) wurde dann das Absperrband aus Tennisbällen unter großem Beifall durchschnitten.

Im Anschluss bot der 230 Mitglieder zählende Tennisverein ein vielfältiges Angebot für Interessierte an. Neben einer Schnupperstunde bei Olaf Henning, konnten Neugierige das Tennis-Sportabzeichen ablegen, Beach-Tennis spielen oder sich mit der Ballmaschine messen. Für die kleinsten Besucher gab es zu dem eine große Hüpfburg. Ein gelungener Tag für die SG Einheit Stendal.