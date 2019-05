Im Tennispark der SG Einheit Stendal wurden die Regionsmeisterschaften Nord des Tennisverbands Sachsen-Anhalt (TSA) ausgetragen.

Stendal l In den Altersklassen der U10, U12, U14 sowie U18 männlich und weiblich ermittelten 41 Nachwuchscracks aus den Bereichen Altmark, Harz und Magdeburg die neuen Regionsmeister Nord an zwei Turniertagen.

Nachwuchs aus der Altmark überzeugt

Mit zwei Titelgewinnen, zwei Silbermedaillen und drei dritten Plätzen präsentierten sich die altmärkischen Nachwuchscracks in guter Verfassung. „Mit den Leistungen des Nachwuchses kann man mehr als zufrieden sein“, lobte Einheit-Jugendwartin Birgit Seeber die erzielten Resultate.

In der Altersklasse der U10 weiblich bestätigte Zoé Leider von der SG Einheit Stendal ihre Favoritenstellung, gewann beide Einzel sicher und verwies ihre Teamkolleginnen Stella Sandrock und Romy Marscheider (beide Einheit) auf die Plätze zwei und drei.

Albrecht schafft Einzug in das Endspiel

Die Konkurrenz der U12-Juniorinnen wurde aufgrund der Teilnehmerzahl von sechs Spielerinnen zunächst in zwei Vorrundengruppen ausgespielt. Während sich Emma Pfeffer (Einheit Stendal) in ihrer Vorrunde mit zwei Siegen als Gruppenerste qualifizierte, zog Johanna Albrecht (TC Stendal) als Zweitplatzierte in die Endrunde ein. Dabei hatte das TC-Talent sogar eine Überraschung gegen Anna Raspe (TC Wernigerode) auf dem Schläger, verlor nur knapp mit 6:4, 1:6, 1:6 gegen die Topfavoritin.

In der folgenden Endrunde trafen Pfeffer und Albrecht im Halbfinale aufeinander. Beide kämpften verbissen um den Einzug in das Finale, mit dem erfolgreicheren Ausgang für die TC-Juniorin, die mit 6:3, 6:3 gewann. Im anschließenden Finale kam es für Albrecht zum erneuten Aufeinandertreffen mit Raspe, die auch dieses Mal die Oberhand behielt und mit 6:1, 6:3 gewann.

Amy Marscheider (Einheit Stendal) dominierte das Geschehen im Teilnehmerfeld der U18 weiblich deutlich. In ihren Einzeln gegen Klara Vielhaber, Greta Steinmetz (beide 1. TC Magdeburg) und Christin Arnold gab das Einheit-Talent nur fünf kleine Spiele ab. „Das war sehr überzeugend, wie Amy ihre Spiele bestritten hat“ zeigte sich Seeber auch von der spielerischen Weiterentwicklung der 16-Jährigen beeindruckt.

Böhme sorgt für Überraschung

Für eine Überraschung sorgte Mika Böhme (Einheit) bei den U14-Junioren. Nach souveränem Auftaktsieg gegen Marcus Kästner (TC Wernigerode) bezwang der Einheit-Junior im Viertelfinale, den an Position drei gesetzten Colin Sandrock, nach packendem Kampf mit 6:2, 3:6, 6:3 (1. TCM). Erst Hannes Stephanik (1. TCM) stoppte den Erfolgslauf des Stendalers im Halbfinale. Nicolas Schulz, Constantin Maurer und Lennox Worreschk (alle Einheit) gewannen im Achtelfinale sicher, scheiterten danach aber in der Runde der letzten Acht jeweils an gesetzten Spielern. Nils Klinke (Einheit) komplettierte das positive Abschneiden nach Auftaktniederlage mit dem Sieg in der Nebenrunde.

„Ein großes Lob an alle Helfer, die zum tollen Turnier beigetragen haben“, spricht die Verantwortliche einen großen Dank an die Turnierorganisatoren Timo Poetzsch, Nicole Leider, Cora Kaupke und Lena Schneider aus.