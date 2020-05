Der SV Altmark Iden, hier Bernd Kurth, spielt weiterhin in der Tischtennis-Kreisoberliga. Archivfoto: Kai Stephan

Der Serie 2019/20 im Tischtennis-Spielbetrieb ist durch die Corana-Krise ad acta gelegt. Es laufen die Vorbereitungen auf die neue Serie.

Stendal l Auch der Kreisfachverband (KFV) Altmark-Ost hat sich bereits intensiv auf die Spielzeit 2020/21 vorbereitet.

Qualitativ ist der KFV Altmark-Ost jetzt noch schwächer besetzt als in der Vorsaison. Der TSV Tangermünde, der am Jahresanfang aus der Landesliga zurückgezogen hat, hat künftig nur noch für die Bezirksklasse gemeldet.

Grund dafür sind die vielen Abgänge. Zuletzt hat sich auch noch Sebastian Winckler Richtung TuS Schwarz-Weiß Bismark (gehört zum Kreisfachverband Altmark-West) in die Landesliga verabschiedet.

TTC Lok ranghöchste Mannschaft

Zugpferd im ostaltmärkischen Bereich ist somit jetzt der TTC Lok Altmark Stendal, der weiterhin in der Bezirksliga aktiv sein wird.

Auf Kreisebene hat der SV Germania Klietz als Erster der Kreisoberliga auf einen Aufstieg in die Bezirksklasse verzichtet. Der Grund ist klar, die Bezirksklasse spielt am Wochenende und mit 6er- statt wie im Kreismaßstab mit 4er-Teams. Deshalb ist auch in den vergangenen Jahren kaum ein Kreismeister aufgestiegen.

Vorläufige Staffeleinteilung einsehbar

Der Kreisfachverband Altmark-Ost hat bereits eine vorläufige Staffeleinteilung herausgegeben, die aber noch beim Staffeltag präzisiert und bestätigt werden muss.

Verändert hat sich die neue Kreisoberliga gegenüber der Vorsaison wenig. Es gibt keinen Aufsteiger aus dieser Klasse und Eintracht Osterburg sowie die ZSG Seehausen brauchen nicht absteigen.

Rossauer SV neu in der Kreisliga

In die Kreisliga kommt der TSV Tangermünde II als Kreisoberliga-Absteiger. Weiterhin verbleiben dort der SV Mahlwinkel III und der TTC Lok Stendal III, die auf einen Kreisoberliga-Aufstieg verzichten. Neu in der Klasse sind die beiden Kreisklassen-Aufsteiger Rossauer SV und SV Eichstedt.

Auf die Kreisliga verzichtet der SV Rot-Weiß Werben, der künftig in der 1. Kreisklasse A spielt. Dazu kommen in dieser Klasse die Aufsteiger KSG Berkau und ZSG Seehausen II.

In der 1. Kreisklasse B spielen nunmehr Kreisliga-Absteiger Preussen Schönhausen und der Aufsteiger Lok Jerichow.

Neu in der 2. Kreisklasse A ist der SV Rot-Weiß Werben II. Diese Mannschaft ist, wie auch die erste Werbener Vertretung, durch einige Abgänge freiwillig eine Etage tiefer gegangen. Aufgestiegen in diese Staffel sind die KSG Berkau II und der SV Eichstedt II.

In der 2. Kreisklasse B verbleibt der Post SV Stendal III, der auf einen Aufstieg verzichtet hat. Aufsteiger in diese Klasse ist der SV Germania Klietz VI.

In der 3. Kreisklasse spielen künftig acht Vertretungen. Neu sind der SV Lok Jerichow II, der aus der 2. Kreisklasse abgestiegen ist, sowie der SV Mahlwinkel IV (Rückzug aus der Kreisliga) und der SV Schorstedt II (Rückzug 2. Kreisklasse). Die gesamte Staffeleinteilung im Kasten rechts.

Ummeldungen bis Ende Mai möglich

Bis Ende Mai sind noch Ummeldungen von Spielern möglich, so dass sich am Staffeltag noch Änderungen ergeben könnten.

Weiterhin müssen alle Vereine vom 1. bis 10. Juni 2020 ihre Vereinsmeldung sowie Termine im click-TT eingeben.