Der Gewiner des Havelberg-Triathlons, Hendrik Bedewitz, im Volksstimme-Interview.

Havelberg l Hendrik Bedewitz vom VfL Wolfsburg hat am Sonnabend den Havelhammer beim Havelberg-Triathlon gewonnen. Unmittelbar nach dem Wettkampf unterhielt sich Volksstimme-Sportredakteur Frank Kowar mit dem Sieger.

Volksstimme: Herr Bedewitz, herzlichen Glückwunsch zum Sieg beim Havelhammer. Sie hatten während des Wettkampfes immer einen klaren Vorsprung, aber am Ende wurde es knapp. Warum?

Hendrik Bedewitz: Ich habe in der zweiten Laufrunde schon ein leichtes Seitenstechen bekommen. Dann habe ich versucht, mich irgendwie durchzukämpfen.

Was war noch der Grund für Ihren Einbruch am Ende?

Wir hatten in der Vorwoche das Finale der 2. Bundesliga. Da waren die Beine auch etwas schwer. Ich bin froh, dass ich es noch zum Sieg geschafft habe.

Haben Sie Marvin Hirsch, den Zweiten, schon gespürt? Oder hat Ihnen jemand die Abstände zugerufen?

Die Abstände hat mir leider keiner zugerufen. Aber bei einer Schleife hab ich ihn kurz gesehen. Danach bin ich so gelaufen, dass es noch reicht.

Sie waren also hinten raus am Limit?

Auf jeden Fall.

Sind Sie das erste Mal hier beim Havelberg-Triathlon gestartet?

Ja, der Anfahrtsweg war ja für mich nicht ganz so weit. Wir hatten zuletzt immer Wettkämpfe in der 2. Bundesliga. Jetzt wollte ich mich über die Olympische Distanz messen. Ich habe mich kurzfristig noch angemeldet.

Wie haben Sie die einzelnen Disziplinen erlebt?

Das Schwimmen war sehr gut, da bin geschwommen wie in der Bundesliga. Da war schon ein große Lücke zum restlichen Feld. Dann habe ich auf dem Rad in der ersten Runde gleich Druck gemacht und voll reingehalten. In der zweiten Runde wurden dann schon die Beine langsam dick. Das Laufen war dann nur noch durchhalten und durchkommen. Am Ende hat es ja knapp zum Erfolg gereicht.

Was sind jetzt die nächsten Pläne?

Ich werde jetzt über die Olympische Distanz beim Viernheimer Triathlon teilnehmen. Dieser Wettkampf ist immer stark besetzt, da sind auch Profis am Start.

Wie oft trainieren Sie in der Woche?

14 bis 16 Stunden im Durchschnitt.

Was machen Sie beruflich?

Ich studiere in Magdeburg.