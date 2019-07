Die Zuschauer ist das einer der Höhepunkte, wenn die Schwimmerinnen und Schwimmer in Havelberg aus dem Wasser steigen. Archivfoto: Frank Kowar

Nach der Veranstaltung in Wischer findet im Landkreis Stendal die 13. Auflage des Havelberg-Triathlons statt.

Havelberg l Traditionell gibt es in der Domstadt mehrere Wettkämpfe. Begonnen wird bereits um 10 Uhr mit dem Start des langen Havel-Hammers. Der Hafentriathlon beginnt danach um 11.15 Uhr.

Für die Nachwuchs-Ausdauersportler beginnt der Start zum Kleinen Hafentriathlon um 13.30 Uhr.

Start der Regionalliga Ost ist 15 Uhr

Danach folgen die Profis der Regionalliga Ost. Die Masters beginnen um 15 Uhr, die Männer um 15.10 Uhr und zuletzt die Frauen um 15.50 Uhr.

Der Zielschluss für den Havelberg-Triathlon ist um 17 Uhr und der für die Regionalliga Ost um 18.30 Uhr. Veranstalter ist der RSC 1891 Orkan Havelberg um den Chef Ingo Döring.

Er hat mit seinen Mitstreitern in den vergangenen Tagen alles am Wettkampfort aufgebaut, so dass der Veranstaltung nichts mehr im Wege steht

Streckenführung wird verändert

Gegenüber dem Vorjahr wurden einige Strecken verändert. Beim Hafentriathlon und Regionalliga Ost Frauen beträgt die neue Schwimmstrecke 750 Meter und die geänderte Laufstrecke 5 Kilometer. Beim Havelhammer und Regionalliga Ost Masters und Männer wird um die Spülinsel 1540 Meter geschwommen und die geänderte Laufstrecke beträgt 10 Kilometer.

Durch die Änderungen wird der Hafentriathlon zur Sprintdistanz (0,75, 22,-5 Kilometer). Geschwommen wird ein Dreieckskurs im Yachthafen. Die Eckpunkte sind mit Bojen in der Farbe gelb markiert.

Der Ein- und Ausstieg ist die Slipanlage. Der Start erfolgt im Wasser (Schwimmstart). Die Calvarienwegschleife ist verkürzt, gelaufen werden zwei Runden jeweils 2,5 Kilometer.

Beim HavelHammer wird immer noch um die Spülinsel geschwommen. Die Markierungsbojen werden so gelegt, dass die Schwimmstrecke sich auf 1540 Meter verlängert.

Kälteschutzanzug darf benutzt werden

Somit kann dann bis 24,5 Grad Celsius mit Kälteschutzanzug (Neopren) geschwommen werden. Die Eckpunkte sind mit Bojen in der Farbe orange markiert.

Etwa 250 Kinder und Erwachsene sind für den Havelhammer, den Hafentriathlon und die beiden Kleinen Hafentriathlons angemeldet. 15 Staffeln wollen ebenfalls an den Start gehen.

Kurzentschlossene können immer noch beim 13. Havelberg-Triathlon am heutigen Sonnabend an den Start gehen.