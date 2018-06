Die Wernigerode Mountain Tigers haben in der Verbandsliga Ost im American Football einen Rückstand noch ausgeglichen.

Wernigerode l In der Verbandsliga Ost im American Football haben die Mountain Tigers Wernigerode Dank einer Leistungssteigerung einen 0:14-Rückstand wett gemacht und noch ein Unentschieden erkämpft.

Radebeul Surburbians Foxes zu Gast

Bei recht durchwachsenem Wetter haben die Mountain Tigers die Radebeul Surburbians Foxes zu ihrem zweiten Heimspiel empfangen.

Das Gewittergrollen und der leichte Regen hielten sicher einige Fans davon ab, sich auf den Weg zum Gießerweg zu machen. Dabei hätte das Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten sicher mehr als die 100 Zuschauer verdient.

Defensereihen dominieren das Spiel

Im ersten Quarter dominierten die Defensereihen beider Mannschaften das Spiel. Immer wieder mussten sich sowohl die Tigers, als auch die Foxes per Punt vom Angriffsrecht trennen. Die Runnigbacks der Tigers liefen sich immer wieder in den Verteidigungsreihen der Foxes fest, Pässe kamen nicht an oder wurden fallen gelassen. Es lief einfach nichts zusammen.

Mitte des zweiten Quarters musste die Offense der Radebeuler, nach einem Punt, an ihrer 1-Yard-Linie ihre Angriffszüge beginnen. Die Wernigeröder setzten alles daran, den Ballträger in seiner eigenen Endzone zu Boden zu bringen, das wäre ein Safety gewesen. Die Foxes befreiten sich aber aus dieser Situation. Es folgte ein kurzer Moment der Unkonzentriertheit der Tiger-Defense, den die Radebeuler gnadenlos ausnutzten.

Radebeul nutzt Angebot konsequent

Der Quarterback der Foxes sah, dass sich ein Receiver seines Teams völlig frei als Anspielstation anbot. Und er nutzte dieses Angebot – Pass, ein Lauf über 30 Meter und die Foxes führten mit 7:0 (PAT gut).

Mit diesem Stand ging es in die Halbzeit. Im dritten Quarter der nächste völlig überraschende „Big Play“ der Foxes. Die Tigers hatten nach der Halbzeitansprache ihres Coaches, Silvio Feuerstacke, ihr Angriffsspiel zum Laufen gebracht. Endlich kamen Pässe an und auch per Lauf wurde Yard‘s erkämpft. Aber danach landete ein Pass in den Händen eines Radebeuler Verteidigers. Und noch ärgerlicher für die Tigers, er trug den Ball bis die Endzone zurück. Touchdown der Foxes – 0:14 (PAT gut).

Rückstand rüttelt die Tigers wach

Dieser Touchdwon rüttelte die Mountain Tigers wach. Am Ende des dritten Quarters ein kurzer Pass auf die #5 der Tigers, Damian Söte, der so einige Yards per Lauf gutmachte und die Tigers waren in der Redzone der Foxes. Die Tigers zeigten, dass sie aus solchen Situationen auch Punkte machen können. Nach wenigen Spielzügen war der Ball kurz vor der Endzone der Gäste und Quarterback Dominik Knispel überbrückte das letzte Stück mit einem 1-Yard-Lauf. Alexander Tödtmann verwandelte den PAT sicher, es stand nur noch 7:14.

Die Defense der Tigers stoppte die Foxes recht schnell und wieder kam die Tiger-Offense auf den Platz. In einem Mix aus Pass- und Laufspielzügen näherten sich die Tigers wieder der Endzone der Foxes. 25 Yards vor dieser fand Dominik Knispel keine Anspielstation für einem Passspielzug, also behielt er den Ball und lief bis in die Endzone – Touchdown Tigers. Den PAT verwandelte Alexander Tödtmann wieder sicher – 14:14.

Fieldgoal erreicht nicht das Ziel

In der Folge versuchten die Foxes alles, um wieder in Führung zu gehen. Aber die Tiger-Defense hielt dagegen. Mit ihrem letzten Spielzug wollten die Radebeuler ein Fieldgoal schießen, aber die Entfernung war zu groß. Der Ball fiel kurz vor dem Tor zu Boden.

Viel Zeit zum Erholen haben die Wernigeröder nicht. Bereits am Sonntag spielen die Tigers bei den Berlin Bullets. Es folgen noch zwei weitere Auswärtsspiele in Eberswalde und Radebeul bevor am 18. August die Vorpommern Vandals als Gäste zum dritten Heimspiel auf dem Gießerweg sein werden.

Die Jüngsten der Tigers, das Flagteam, tragen am 30. Juni ihr Turnier in Wernigerode aus.