Die Red Devils vom WSV Rot-Weiß mussten am Sonntag bei den Floor Fighters Chemnitz eine herbe 5:14-Niederlage hinnehmen.

Wernigerode l Während die Gastgeber das erste und zweite Drittel klar für sich entschieden, präsentierte sich die Partie erst im letzten Abschnitt etwas ausgeglichener.

Damit gehen die Harzer Floorballer auf dem neunten Platz in die Weihnachtspause, haben aber für die restlichen Spiele der Rückrunde weiterhin eine vordere Platzierung im Visier. Der sechste Platz, der zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt und automatisch den Klassenerhalt bedeutet, ist aktuell nur drei Punkte entfernt. „In dieser Saison ist noch alles möglich, aber wir müssen die entscheidenden Spiele gegen unsere unmittelbaren Konkurrenten gewinnen. Das fängt schon mit dem Heimspiel am 11. Januar gegen Schriesheim an. Das Hinspiel haben wir knapp verloren, nun muss im ersten Spiel des neuen Jahres gleich ein Sieg her. Wir werden alles daran setzen, dass uns dies gelingt“, so Devils-Coach Ralf Lisiecki.

Red Devils unter den eigenen Möglichkeiten

Im letzten Pflichtspiel des alten Jahres gegen Chemnitz konnten die Wernigeröder nur bedingt überzeugen. Nach dem ersten Drittel lagen die Roten Teufel mit 1:4 in Rückstand, lediglich Vojta Krupička konnte einmal einnetzen.

Im zweiten Durchgang spielten die starken Gastgeber ihre Favoritenrolle klar aus und lagen somit nach 40 gespielten Minuten verdient mit 11:2 in Führung. Im letzten Abschnitt, als die Partie schon entschieden war, präsentierte sich das Spiel etwas ausgeglichener – unter anderem deshalb, weil die Chemnitzer zahlreiche Spieler einwechselten und auch einige Spieler schonten. Neben drei weiteren Gegentoren konnten sich Steven Kastner, Vojta Krupička und Paul Sundt mit drei Toren in Szene setzen und somit ein wenig Ergebniskosmetik für die Red Devils betreiben.

„Nach der 5:10-Niederlage im Hinspiel haben wir uns im Rückspiel mehr erhofft, aber die Floor Fighters Chemnitz haben uns eines besseren belehrt. Wir werden nun in den kommenden Tagen gemeinsam mit dem Trainer das Spiel gegen Chemnitz sowie die Hinrunde aufarbeiten, daraus unsere Rückschlüsse ziehen und uns für den weiteren Saisonverlauf personell aufstellen, so Vereinsmanager Mario Vordank.

Das Herren-Bundesligateam wird in dieser Woche noch normal trainieren und nach einer kurzen Weihnachtspause wieder in das Training einsteigen, um für das erste Pflichtspiel im neuen Kalenderjahr am 11. Januar gegen den TV Schriesheim und die darauf folgenden Spiele entsprechend gewappnet zu sein.

Nach dem Heimspiel gegen Schriesheim haben die Red Devils eine vierwöchige Spielpause, wo bereits mehrere Testspiele in Planung sind, um im Wettkampfrhythmus zu bleiben. Doch zunächst steht für das Bundesligateam das Weihnachtsfest und damit ein paar erholsame Tage vor der Tür. „Wir wünschen allen Mitgliedern, Fans und Engagierten frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr“, so Mannschaftskapitän Max Bandrock.

Statistik

Red Devils: Stroinski, Nilsson - Bothe, Krupicka, Charlet, Sundt, Bandrock, Tropschug, Andersson, Mennigke, Selzer, Zilling, Hellmund, Kastner;

Torfolge: 1:0 Juho Kivinen (03:48), 2:0 Hannes Langenstraß (11:59), 3:0 Juho Kivinen (13:12), 4:0 Juho Kivinen (16:16), 4:1 Vojta Krupicka (17:50), 5:1 Juho Kivinen (24:01), 6:1 Felix Irrgang (28:16), 7:1 Maximilian Schröder (29:46), 8:1 Max Syrjälä (32:15), 9:1 Max Syrjälä (35:04), 10:1 Felix Irrgang (36:31), 10:2 Sebastian Mennigke (36:54), 11:2 Juho Kivinen (37:31), 11:3 Steven Kastner (43:08), 11:4 Vojta Krupicka (44:08), 12:4 Juho Kivinen (46:00), 12:5 Paul Sundt (53:07), 13:5 Magnus-Ernst Scholz (56:19), 14:5 Maximilian Schröder (58:16).