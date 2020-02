In Dessau-Kochstedt fanden die Ü40-Landesmeisterschaft unter dem Hallendach statt.

Wernigerode l Die SG Germania Wernigerode/Darlingerode/Drübeck hat sich bei der 7. Hallen-Landesmeisterschaft der Ü40-Fußballer zum vierten Mal den Vizemeistertitel gesichert. Die Harzer mussten bei der Endrunde in Dessau-Kochstedt lediglich dem überlegenen Team vom FC Grün-Weiß Piesteritz den Vortritt lassen.

Dabei waren die Voraussetzungen alles andere als vielversprechend. Mit nur einem Wechselspieler reisten die Harzer in die Elbestadt. Gespielt wurde zum wiederholten Mal in der Sporthalle im Ortsteil Kochstedt, die sich diesmal jedoch alles andere als gastfreundlich erwies. Zum Leidwesen des Organisationsteams um Frank Krella verweigerte der Hallenwart die Nutzung der elektronischen Anzeigetafel, somit mussten es eine Stoppuhr und eine manuelle Ergebnistafel am Kampfrichtertisch richten. Zu allem Überfluss mussten Spieler und Schiedsrichter nach dem Turnier kalt duschen – eine Landesmeisterschaft hätte sicher einen anderen Rahmen verdient.

Vorweggenommenes Endspi­el zum Auftakt

Sechs Mannschaften hatten sich für die Endrunde angemeldet, mit der SG Germania Wernigerode/Darlingerode/Drübeck (Landesmeister 2015 und 2017) und dem FC Grün-Weiß Piesteritz (Landesmeister 2018) trafen die beiden Favoriten gleich im Eröffnungsspiel aufeinander. Es war das vorweggenommene Endspiel, in dem die Harzer zu spät aufwachten. Schnell mit 0:3 in Rückstand liegend, schaffte die SG Germania Wernigerode/Darlingerode/Drübeck nur noch den Anschluss zum 3:4.

Bilder Steffen Blaeß (li.) bekommt von Erhard Garstecki den Pokal für Platz zwei überreicht. Foto: Geßler



Die Piesteritzer gaben sich danach keine Blöße mehr, lediglich die SG Markwerben/Goseck brachte der dominierenden Mannschaft noch einen Gegentreffer bei und hielt das Spiel bei der 1:4-Niederlage phasenweise offen. 7:0, 8:0 und das krönende 13:0 im letzten Spiel gegen Blau-Weiß Dölau – der Titel war für die Piesteritzer nie in Gefahr.

Mit Heiko Wiesegart (14 To­re) stellte der FC Grün-Weiß folgerichtig auch den besten Torschützen, auch der beste Keeper, Jan Lindemann-Ender, spielte beim Landesmeister. Auf einen besten Spieler konnte sich das Kampfrichterteam nicht einigen, obwohl Piesteritz genug Kandidaten in seinen Reihen hatten. Darüberhinaus wurde auch der älteste Akteur geehrt, Thomas Griese hütete das Dölauer Tor mit solzen 64 Jahren.

Erfolgsserie nach verpatzem Auftakt

Die SG Germania Wernigerode/Darlingerode/Drübeck spielte nach der Auftaktniederlage ein überzeugendes Turnier, hatte aber beim 1:1 im entscheidenden Spiel um den Vizemeistertitel gegen den SV 1889 Altenweddingen auch etwas Glück. Mit einem 4:1-Sieg im letzten Turnierspiel gegen die SG Markwerben/Goseck brachten die Harzer den Silberrang unter Dach und Fach.

Germ. Wernigerode/Darlingerode/Drüb.: Blaeß - Mandrella (2), Tyll (4), Geßler (6), Raue (6). Wellmann (3)

Trainer: Uwe Lickefett, Udo Wulfert.