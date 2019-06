Fußball-Landesligist FSV Grün-Weiß Ilsenburg gewinnt das letzte Heimspiel gegen den SV Irxleben mit 1:0 (0:0).

Ilsenburg l Auch am letzten Heimspiel hat Fußball-Landesligist FSV Grün-Weiß Ilsenburg noch einmal seine Heimstärke unter Beweis gestellt. Mit einem 1:0-Erfolg über den SV Irxleben blieb das Team von Trainer Karsten Armes in allen 15 Partien im Eichholz ungeschlagen und führt die Heimtabelle der Liga an.

Ein Grund hierfür war auch die Unterstützung von den Rängen, denn auch in der Zuschauertabelle rangieren die Ilsenburger an Nummer eins. Die Mannschaft sagte dafür mit einem Transparent vor dem Spiel Dankeschön.

Stark reduzierter Kader

Die Geschichte der 90 Minuten gegen den alten Rivalen ist schnell erzählt. Trotz arg reduziertem Kader behielt der FSV Grün-Weiß am Ende knapp die Oberhand, auf Grund der besseren zweiten Hälfte letztlich auch verdient. Die ersten Aktionen gehörten den Torhütern, die mit Glanzparaden ihr Gehäuse rein hielten. Erst war Niklas Hanns bei einem Freistoß von Steffen Worlich zur Stelle (12.), kurz darauf sein Gegenüber Daniel Koch beim 25-m-Knal­ler von Steven Rentz (15.).

Binnen weniger Sekunden tauchten die Gäste zweimal völlig frei vor dem FSV-Tor auf: Paul Stier vertendelte, Simon Schwenke schob vorbei (19.). Mit einem Kopfball scheiterte der in der Startelf stehende Torjäger der FSV-Reserve, Robin Gödeke, an Koch (23.), ebenso auf der Gegenseite Schwenke an Hanns (33.). Auch Abschlüsse von Rentz (35.) und Jozef Ulicny (37.) konnten den guten Gästekeeper nicht überwinden.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Nach ausgeglichener erster Halbzeit neigte sich das Pendel im zweiten Abschnitt in Richtung der Heimelf. Die Angriffe auf das Trainingstor liefen zwar nicht mit der Intensität der letzten Wochen, aber Torgefahr strahlte nur noch der FSV aus. Und immer unter Beteiligung von Steven Rentz. Keeper Koch hielt Irxleben mit Großtaten gegen den Rechtsaußen im Spiel (60., 80.). Beim Kopfball von Jozef Ulicny nach Rentz-Flanke war er dann machtlos (84.). Rodrigo Tschiedel do Prado fand bei einem Kopfball im Gästekeeper seinen Meister (85.). Mit dem schönsten Spielzug endete die Partie, wieder verhinderte Koch den sicher geglaubten Doppelpack von Jozef Ulicny (88.).

Statistik

FSV Grün-Weiß Ilsenburg: N.Hanns - Neugebauer, Himburg, Raue, Bräunel, Rentz, Tschiedel do Prado, Donner, Ulicny, Enigk, Gödeke (88. Dzieciol)

Tor: 1:0 Jozef Ulicny (82.);

Schiedsrichter: Kay Schröter (Kelbra);

Zuschauer: 101