Auf Kreisebene hat die Saisonvorbereitung beim KFV Fußball Harz begonnen.

Halberstadt l Das Präsidium des Kreisfachverbandes Fußball Harz (KFV) hat den Kontakt zu den Vereinen aufgenommen. „Es kommt langsam wieder Licht in den Tunnel“, so Präsident Detlef Rutzen.

Abstimmung mit dem Landesverband

Eine erste Beratung wurde durchgeführt, Beschlüsse gefasst, die nächsten Schritte besprochen. Am Sonnabend werden die Richtlinien der Planung im Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) von den Vorsitzenden der Spielausschüsse der Kreise mit dem Spielausschuss des FSA diskutiert.

Am Dienstag kommt der KFV-Spielausschuss zusammen und bringt die Planung auf den Weg. Das Präsidium trifft sich am 16. Juli, um die möglichen und notwendigen Entscheidungen zu treffen. Erste Entscheidungen hat das Präsidium bereits getroffen.

1. Spielbetrieb:

Das Prä̈sidium des KFV Harz sieht in dem vom FSA vorgegebenen Termin 14.08.2020 keine Option für den Start der Wettbewerbe. Es wird das erste Septemberwochenende angepeilt.

2. Pokalwettbewerb des Nachwuchses:

Der Pokalwettbewerb des Nachwuchses wird mit sofortiger Wirkung beendet. Der Jugendausschuss hatte in den letzten Wochen eine lnitiative vorbereitet und den betroffenen Vereinen vorgestellt. Nach anfänglicher Begeisterung wurden die Bedenken immer größer. Das Konzept sah vor, die nächsten Wochenenden zu nutzen. Von den Vereinen kamen Einschränkungen, wonach einige Mannschaften nicht mehr spielfähig sind oder das Wochenende 18./19.07.2020 nicht mehr zur Verfügung stehen können. Wesentliches Argument war auch, die geforderten Bedingungen mit dem eigenen Hygienekonzept nicht erfüllen zu können.

3. Pokalwettbewerb der Herren:

Die beiden Pokalwettbewerbe bleiben weiterhin offen. Hier werden konkrete Vorschläge erarbeitet, wenn der Entwurf zum Rahmenterminplan im FSA und KFV steht.

4. Mannschaftsmeldungen bis 15.07.2020:

Die Mannschaftsmeldungen wurden bereits sehr intensiv im DFBnet vorgenommen. Das Meldefenster bleibt noch bis 15. Juli geöffnet. Bis zu diesem Zeitpunkt können noch Mannschaftsmeldungen im Herren - und auch Nachwuchsbereich vorgenommen werden. Spätere Meldungen werden nicht mehr berücksichtigt..

5. Vereinsmeldebogen im DFBnet bis 31.07.2020

In diesem Jahr wird kein Ansetzungsheft gedruckt. Vielmehr wird das DFBnet als zentrale Kommunikationsplattform angesehen. Deshalb werden alle Vereine aufgefordert, die notwendigen Vereinsdaten wie aktuelle Anschriften und Telefonnummern in den Vereinsmeldebogen einzupflegen.

6. Hallenwettbewerbe der Herren:

Die Hallenwettbewerbe gehen vorerst in die Planung. Alle interessierten Vereine müssen bis 31.07.2020 melden. Genutzt wird bei DFBnet die Option Futsal, da es die Option Hallenfußball nicht mehr gibt. Herrenmannschaften, die Futsal spielen möchten, kontaktieren Lothar Allwardt.

7. Schiedsrichtermeldung bis 15.07.2020

Das Formular für ist allen Schiedsrichtern im KFV übergeben worden. Die Vereine haben die Möglichkeit, dieses Formular auf der Homepage (www.harzfussball.de) herunter zu laden.

8. Schiedsrichterausbildung:

Der FSA bietet in der Zeit vom 27.07. bis 21.08.2020 einen Junior-Schiri-Lehrgang als Onlinekurs an. lnfos gibt es auf www.fsa-online.de oder direkt in der Geschäftsstelle. Der Schiedsrichterausschuss des KFV Harz plant im September einen Ausbildungslehrgang.

9. Fußballkonferenz und Staffeltage:

Die traditionelle Fußballkonferenz zum Start der Saison findet in diesem Jahr nicht statt. Im Herrenbereich wird es Staffeltage geben. Im Nachwuchsbereich wird auf die Konferenz verzichtet. Der Jugendausschuss lädt die Vertreter F, D und C-Junioren zu jeweils eigenen Staffeltagen ein.

10. Spielberechtigung:

Die Spielberechtigung ist ab der neuen Spielzeit nur noch mit einem im DFBnet hinterlegten Passbild gültig. Alle Vereine sind zwingend aufgerufen, dem nachzukommen. Unterstützung gibt es bei Bedarf bei Thomas Haase.

11. Freundschaftsspiele:

Diese sind weiterhin bei der spielleitenden Stelle anzumelden. Wichtig sind die zu schaffenden Voraussetzungen (Hygienekonzept) .

12. Ehrenamtsveranstaltung:

Die Vergabe des Ehrenamtspreises im Dezember fällt aus. Sollten Vereine Ehrungen planen, können sie die Anträge für die Ehrennadel des FSA beim KFV einreichen.

13. Sportanlage und Hygienekonzept:

Die Grundlage für die Wiederaufnahme des Wettkampfgeschehens bildet die 7. Eindämmungsverordnung. Diese fordert die Freigabe durch den Betreiber/Eigentümer.