Die E-Junioren des SV Stahl Thale haben das Wanderpokalturnier des SC 1919 Heudeber gewonnen.

Heudeber l Im Rahmen des 100-jährigen Vereinsjubiläums hat der SC 1919 Heudeber das 41. Wanderpokalturnier für E-Juniorenmannschaften ausgetragen. Da keine eigene Mannschaft mitwirkte, wurde die Veranstaltung unter das Motto „Tradition verpflichtet!“ gestellt.

Bei bestem Fußballwetter wetteiferten zehn Mannschaften, darunter Pokalverteidiger 1. FC Magdeburg, um die Pokale, Medaillen und Urkunden. Die Stimmung unter den über 150 Zuschauern war von Beginn an ausgezeichnet, die Teams aus zwei Bundesländern und sechs verschiedenen Kreisen hatte jeweils zahlreiche Fans mitgebracht.

Nach der Eröffnung und Erklärung des Spielplans, gespielt wurde in zwei Fünfer-Gruppen auf drei Plätzen, lieferten sich die Teams spannende Duelle. Knapp war es in der Gruppe A um Platz zwei, hinter Staffelsieger Fortuna Magdeburg zog der Stahl Thale mit einem Vorsprung auf Union Schönebeck ins Halbfinale ein. In der Gruppe B buchten der 1. FC Magdeburg und Germania Halberstadt ohne Punktverlust und Gegentor ihre Halbfinaltickets.

Neunmeterschießen im Halbfinale

In den Überkreuzvergleichen musste bei allen vier Spielen ein Strafstoßschießen die Entscheidung bringen – und da blieben Überraschungen nicht aus. Fortuna Magdeburg und Stahl Thale zogen ins Endspielein, Titelverteidiger FCM musste sich mit dem kleinen Finale begnügen.

Auch im Endspiel setzte sich Thale gegen die Landeshauptstadt durch, die Könnecke-Schützlinge revanchierten sich bei der Fortuna für das 1:2 in der Vorrunde und trugen sich mit einem 1:0-Sieg erstmals für den SV Stahl in die Siegerliste ein.

Die souverän leitenden Schiedsrichter Jan Veckenstedt, Lukas Simon, Franzisko Nippert und Jonas Hebestreit registrierten relativ wenige 53 Tore und hatten keine Probleme, auf den Plätzen und am Spielfeldrand herrschte Fairplay. Knapp war die Entscheidung an der Torwand, auch hier setzte sich Thale mit zehn Treffern vor dem 1. FC Magdeburg (9) durch. Mit drei Treffern war Malte Stumpp (Braunschweig) bester Schütze. Die Kegelfrauen des SC 1919 sorgten wieder für eine gute Versorgung der Teams und Gäste, mit zufrieden Gesichtern traten die Mannschaften die Heimreise an und wollen auch im nächsten Jahr wieder dabei sein.