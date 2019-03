Die Leichtathletik-Senioren vom SV Lok Blankenburg und Harz-Gebirgslaufverein haben sich zum Höhepunkt in der Halle in Bestform präsentiert.

Wernigerode l Bei der Deutschen Senioren-Hallenmeisterschaft mit Winterwurf in Halle erkämpften Karlheinz Brink und Yvonne Brandecker wie im Vorjahr jeweils eine Bronzemedaille.

Nach 2003 war die Saalestadt zum zweiten Mal Gastgeber der Senioren-Titelkämpfe, die bereits zum 18. Mal ausgetragen wurden. Damit kam der Leichtathletik-Tross nach fünf Jahren hintereinander in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt nun wieder nach Sachsen-Anhalt.

Teilnehmeranzahl sehr hoch

Insgesamt gingen 1039 Seniorinnen und Senioren aus 515 Vereinen in der Leichtathletikhalle Brandberge und auf dem angrenzenden Wurfplatz an den Start. Von Freitag bis Sonntag bekamen die Trainer und Zuschauer hochklassige Leistungen und spannende Wettbewerbe zu sehen. Auch die Veranstalter ernteten für die gut organisierten Meisterschaften und die tollen Rahmenbedingungen viel Lob.

Bilder Die drei schnellsten Frauen im 3000 m-Lauf der W40: (von links) Anna Riske (LC BlueLiner), Siegerin Dorothee Rogosch (Marburg) und Yvonne Brandecker vom Harz-...



Aus dem Harzkreis hatten sich zwei Athleten für die Titelkämpfe qualifiziert, am Ende gelang beiden der Sprung auf das Siegerpodest. Den Auftakt machte Speerwerfer Karlheinz Brink vom SV Lok Blankenburg. Der Abbenröder startete in der M60 gegen acht Konkurrenten. Schon nach dem dritten Durchgang lag Brink mit 45,78 m überraschend auf Rang drei. Im fünften Versuch legte er dann noch einen drauf. Trotz kühler Temperaturen und wechselnder Winde warf er seinen 600 Gramm schweren Speer auf die neue persönliche Bestweite von 46,41 m. Damit sicherte er sich den Bronzeplatz und wiederholte seinen Vorjahreserfolg. Es gewann Josef Schaffarzik (ESV Nürnberg) mit 51,85 m vor Reinhold Paul (Waldkraiburg) mit 50,92 m.

Zum dritten Mal Bronze für Yvonne Brandecker

Einen ähnlichen Erfolg feierte die Wernigeröderin Yvonne Brandecker. Die Läuferin vom Harz-Gebirgslaufverein scheint den Bronzerang abonniert zu haben, bereits zum dritten Mal hintereinander erkämpfte sie sich den dritten Platz über 3000 m. Der Starter schickte 15 Athletinnen der Altersklassen W35 bis W45 gleichzeitig ins Rennen. Von Beginn an wurde ein sehr hohes Tempo angeschlagen. Gleich fünf Läuferinnen blieben unter elf Minuten. Die HGL-Athletin musste nach der Hälfte der Distanz abreißen lassen und lief nach 11:22,70 min als Gesamtachte ins Ziel. Sie verbesserte ihre Saisonbestzeit um zwölf Sekunden und landete in ihrer Altersklasse W40 auf dem Bronzeplatz. Der Sieg ging an Dorothee Rogosch (Marburg) in 10:50,57 min vor Anna Riske (LC BlueLiner) in 10:56,55 min.

Damit hat die Wernigeröderin ihr Ziel erreicht und blickt nun optimistisch auf den nächsten Saisonhöhepunkt. Denn für einige Harzer Athleten ist die Hallensaison noch nicht beendet. In knapp zwei Wochen findet in Torun (Polen) die Hallen-Weltmeisterschaft der Senioren statt. Die Landkreis-Sportler werden dort über 3000 m, im Crosslauf und im Halbmarathon starten.