Erfolgreich wie schon seit Jahren nicht mehr hat sich der Harzer Schwimmverein bei der landesweiten Sichtung der 2. Klassen präsentiert.

Wernigerode l Der vom Landesschwimmverband organisierte und vom Harzer Schwimmverein 2002 als Ritterschwimmen ausgerichtete Wettkampf findet jährlich im Mai in der Wernigeröder Schwimmhalle statt. Er ist für die Sportler der Leistungsstützpunkte, die zu diesem Zeitpunkt in der 2. Klasse sind, ein Pflichtwettkampf. Das betraf diesmal die Kinder der Jahrgänge 2010/2011. Das Besondere: der Wettkampf findet als Ritterschwimmen statt, die ganze Schwimmhalle ist ritterlich dekoriert und das Kampfgericht entsprechend verkleidet. Außerdem werden die Jahrgänge jeweils zusammen gewertet.

Aus Harzer Sicht gingen dieses Jahr Louisa Fischer, Lotte Thier, Ida Helene Bujak und Jasper Bresch an den Start. Über die 25 m Freistilbeine schwamm sich Louisa Fischer direkt in die Top Ten, Jasper Bresch verfehlte mit Platz vier nur knapp das Podium. Mit Platz fünf über die 25 m Rückenbeine durch Lotte Thier und Platz neun für Louisa Fischer gab es zwei weitere Platzierungen unter den besten Zehn. Jasper Bresch wurde auf dieser Strecke erneut Vierter.

Diese super Ergebnisse weckten den Ehrgeiz, über die 25 m Rücken konnte Lotte Thier über die Bronzemedaille jubeln. Auch Ida Helene Bujak mit Platz sechs und Louisa Fischer mit Platz acht schwammen hier unter die besten Zehn. Jasper Bresch setzte noch einen drauf und platzierte sich im Rückenschwimmen auf dem Silberrang.

Bilder Reger Betrieb herrschte im Becken der Wernigeröder Schwimmhalle, auch sportlich lief es für den Harzer Schwimmverein 2002 super. Foto: Volker Hoffmann



Bronzerang rundet Teamergebnis ab

Die 25 m Brust lagen den Harzern dann nicht so, trotzdem gelang es Lotte Thier mit Platz acht und Louisa Fischer als Neunte erneut in die Urkundenränge vorzustoßen. Jasper Bresch rundete seine starke Gesamtbilanz mit einem siebten Platz und einer weiteren Urkunde ab. Als letzte Strecke vor der Staffel standen dann die 25 m Delfinbeine in der Rückenlage an, wieder gelang Lotte und Jasper mit tollen Leistungen der Sprung in die Medaillenränge. Diesmal allerdings unter umgekehrten Vorzeichen – Silber für Lotte Thier und Bronze für Jasper Bresch. Das tolle Ergebnis komplettierte das Quartett abschließend noch einmal mit der Bronzemedaille in der Staffel.

Am Ende des Tages belegte der Harzer Schwimmverein 2002 einen starken fünften Platz in der Vereinswertung. Hier fehlte den Wernigerödern der zweite männliche Starter, sonst wäre ein weiterer Medaillenplatz möglich gewesen. Alles in allem war es eine tolle Leistung der HSV-Talente, zu der auch die Trainerinnen Franziska Wambsganß und Claudia Dalichow gratulierten.