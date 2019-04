Der erste Wintercup des Tennisverbandes Sachsen-Anhalt (TSA) im Halberstädter FSZ kann als Erfolg bezeichnet werden.

Halberstadt l Den Hallenwettkampf hat er TSA ins Leben gerufen, um den Talenten eine Möglichkeit zu geben, sich in Turnierform zu messen. Im FSZ herrschen gute Bedingungen, deswegen wurde es nach Halberstadt vergeben.

Es waren 32 JuniorInnen aus fünf Tennisverbänden Deutschlands dabei, es wurde in zwei Altersklassen gespielt, AK 14 und AK 12, wobe es bei der AK 12 nur männlich gab.

Spieler des TSA überzeugen

Die Ergebnisse waren für den TSA ordentlich, weil in der AK 14 männlich zwei eigene Talente im Finale standen. Letztlich siegte Jonas Hesse vom TC Sandanger Halle gegen Bennet Richter vom 1. TC Magdeburg. Sebastian Eckert vertrat den Harz bis ins Viertelfinale. In der AK 12 mänlich hat der TSA durch Hannes Stephanik (1. TCM) einen dritten Platz belegt. Der Wernigeröder Alexander Knoche rückte bis ins Achtelfinale vor. Sieger wurde Benneto Schmidt (TC Lilienthal). Die Konkurrenz 14 weiblich war zahlenmäßig am kleinsten und ohne Beteiligung aus dem Harz. Es siegte Lola Giza aus Dresden.

Für den TC Wernigerode war in der Altersklasse 12 Alexander Knoche dabei.



Wiederholung ist geplant

An beiden Tagen wurde den Fans unter der Turnierleitung von Uwe Beckmann (TC Rot-Weiß Halberstadt) und Oliver Brandt (TC Biederitz) und Aufsicht von Oberschiedsrichterin Bettina Schön (SV Lok Blankenburg) guter Sport geboten. Es wurde so gut angenommen, so dass der Verband versucht, es 2020 zu wiederholen und möglichst in Halberstadt zu etablieren. Eine Neuauflage ist darum sehr wahrscheinlich.