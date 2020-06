Ein ungewöhnliches und seltenes Jubiläum begeht Peter Kleefeld vom SV Lok Blankenburg.

Haupttrainingstage beim SV Lok im Tennis Vorschulkinder: Freitag ab 15 Uhr Nachwuchs: Mittwoch und Freitag ab 15 Uhr Damen: Dienstag und Donnerstag ab 17 Uhr Herren: Mittwoch ab 17 Uhr Senioren: Dienstag ab 10 Uhr

Blankenburg l Der 74-Jährige ist seit 60 Jahren im Ehrenamt und als Jugendtrainer aktiv.

Karriere startet als Fußballer

Mit zwölf Jahren trat Peter Kleefeld 1958 in die BSG Stahl Blankenburg als Fußballer ein, noch im gleichen Jahr wurde er aktiver Federballer in der BSG Lok Blankenburg. Schon frühzeitig zeigte er Interesse, Kinder in verschieden Sportarten auszubilden. Mit 15 Jahren übernahm er als damaliger EOS-Schüler eine Kindertruppe im Federball. Seine besten Schützlinge waren damals Uwe Strauch, mehrfacher Bezirks-und Landesmeister, und Fred Schamscha-Fiebig, späterer DDR-Meister und Nationalspieler der DDR. Für seine Tätigkeit im Federball-Verband wurde Peter Kleefeld 1984 mit der Goldenen Ehrennadel ausgezeichnet und erhielt zwei Jahre später den Titel „Vorbildlicher Übungsleiter‘‘ des DTSB der DDR verliehen.

Landesmeister im Tennis und Federball

Neben dem Fußball war Peter Kleefeld besonders im Federball (Badminton) und im Tennis erfolgreich. Im Federball wurde der Blankenburger siebenfacher Meister im Einzel, Doppel und Mixed des damaligen Bezirkes Magdeburg, weiterhin war er Mitglied der erfolgreichen Lok-Mannschaft in der höchsten damaligen Spielklasse der DDR, der Verbands- beziehungsweise Oberliga.

Im Tennis erkämpfte er im Seniorenbereich nach 1990 drei Landesmeistertitel und war erfolgreicher Ostliga-Spieler im Seniorenteam des Tennisclubs Wernigerode. Über 20 Stadt- und Vereinsmeistertitel hat er in seiner Erfolgsbilanz.

Kleefeld als Trainer sehr erfolgreich

Seine praktischen Erfahrungen und Erkenntnisse vervollständigte Peter Kleefeld durch den Erwerb der Trainer C-Lizenz sowie den Lizenzen Breitensport und als Organisationsleiter. Stolz ist der sportbegeisterte Senior auf die erfolgreiche Entwicklung seiner ehemaligen Schützlinge im Tennis, die mehrere Landesmeistertitel erkämpften. Zu ihnen gehören Anett Walther, Susann Lüttich (Ostdeutsche Meisterin), Nico Dimter, Christopher Eckert, Georg Hellmuth und seine Enkelin Celina Kleefeld. Weitere damalige Talente wie Celina Wiens, Lisa Hellmuth, Nils und Tim Krause, Florian Wyczanowski sind heute noch aktive und erfolgreiche Tennisspieler. Im Jahr 2008 wurde er für seine erfolgreiche Übungsleitertätigkeit mit dem Titel „Trainer des Jahres“ im Tennisverband von Sachsen-Anhalt geehrt.

Im Vorstand des SV Lok Blankenburg aktiv

Neben seiner Trainerfunktion leitete er ab 1969 für zehn Jahre die Sektion Federball, war Vorstandsmitglied und zehn Jahre Vorsitzender der BSG/SG Stahl Blankenburg. Auch heute noch ist er Vorstandsmitglied bei der SV Lok Blankenburg. Nach der Wende, leitete er von 1990 bis 1997 den KreisSportBund Wernigerode. Seit über 20 Jahren leitet er beim SV Lok Blankenburg die Geschäftsstelle ehrenamtlich, führt zweimal wöchentlich die Sprechstunde für die Mitglieder im Blankenburger Sportforum durch.

Auf dem Tennisplatz beschäftigt sich Peter Kleefeld weiterhin mit dem jüngsten Tennisnachwuchs auf der idyllischen Tennisanlage im Heidelberg. Bedingt durch die Corona-Krise konnte die aktuelle Sommersaison nicht im April begonnen werden. Mit viel Freude trafen sich die Tennismitglieder Ende Mai zum Start in die Sommersaison 2020. Anfang Juni durfte auch der Tennisnachwuchs wieder auf die Tennisanlage. Damit konnte auch Peter Kleefeld endlich wieder „seine“ Vorschulkinder-Gruppe begrüßen und mit den ersten Übungsstunden beginnen.