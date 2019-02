Mit zwei Top-Platzierungen hat Alina Rippin vom NSV Wernigerode ihre Spitzenposition im Deutschlandpokal der Skilangläufer gefestigt.

Wernigerode l Als Belohnung winkt nun der erste internationale Einsatz für Alina Rippin vom NSV Wernigerode.

Form wird bestätigt

Beim 6. DSV-Jugendcup/Deutschlandpokal in der Skiarena Finsterau knüpfte das Harzer Skilanglauf-Talent nahtlos an die bisher erfolgreichen Saisonergebnisse an. Bei schönstem Sonnenschein und schnellen Bedingungen im Bayerischer Wald stand am ersten Wettkampftag ein Einzelrennen in der klassischen Technik auf dem Programm. Alina Celine Rippin verpasste im 5-km-Rennen der weiblichen Jugend U16 durch einen kleinen Strauchler den möglichen Sieg. Im Ziel fehlten bei einer Zeit von 13:58,4 min nur 2,4 Sekunden zur Siegerin Fabienne Schlegelmilch vom SWV Goldlauer. Dennoch war die Wernigeröderin mit ihrem zweiten Platz sehr zufrieden.

Weniger gut lief es bei Vereinskamerad Jannis Grimmecke im 10-km-Rennen der Jugend U18. In einer Zeit von 28:55,9 min musste er sich mit dem 37. Platz begnügen. Komplettiert wurde das Trio aus Sachsen-Anhalt von Cedric Sikorski (TSV Leuna), der über 7,5 Kilometer in 21:12,2 min den 20. Platz der Jugend U16 erzielte.

Bilder Jannis Grimmecke verbesserte sich in einem starken Verfolgungsrennen um zwölf Plätze. Foto: Melanie Rippin



Rippin gewinnt Verfolgungsrennen

Tags darauf wurde die Wettkampfserie mit einem Verfolgsrennen über 7,5 Kilometer in der freien Technik fortgesetzt. Bei super Bedingungen lief Alina Celine Rippin ein taktisch kluges Rennen. In der ersten Runde ließ sie ihren Konkurrentinnen Miriam Reisnecker und Fabienne Schlegelmilch den Vortritt, um vor dem letzten Anstieg den entscheidenden Angriff zu starten. Mit einer Zeit von 18:50,8 min und einem Vorsprung von 2,2 Sekunden auf Reisnecker und 9,6 Sekunden auf Schlegelmilch bejubelte die Darlinge­röderin ihren vier Saisonsieg im Deutschlandpokal und baute ihre Führung in der Gesamtwertung weiter aus.

Ein sehr gutes Verfolgungsrennen lieferte auch Jannis Grimmecke, der sich auf der 15-km-Strecke um zwölf Plätze auf Rang 25 verbesserte. Cedric Sikorski lief auf der 10-km-Strecke auf den 19. Platz vor.

Dank ihrer Topergebnisse hat sich Alina Celine Rippin für ihren ersten internationalen Einsatz qualifiziert, am kommenden Wochenende geht es zu den OPA Games in Le Brassus (Schweiz). Bei diesem Wettkampf wird auch Max Kermer vom Skiverein Hasselfelde nach seinem Trainingsunfall wieder dabei sein.