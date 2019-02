Der FSV Barleben steckt weiterhin voll in der Vorbereitung und feierte zuletzt zwei Testspielsiege.

Barleben l Zwei Wochen vor einem möglichen Punktspielbeginn bei Edelweiß Arnstedt hat sich der FSV Barleben mit zwei Testspielen weiter in Form gebracht. Am Freitag gab es einen 5:1-Erfolg gegen Heide Letzlingen, einen Tag später einen knappen 2:1-Sieg gegen den SV Irxleben.

Auf dem mit Schneematch bedecktem Kunstrasenplatz boten beide Teams eine ordentliche Leistung an, so dass beide Trainer nach dem Schlusspfiff dementsprechend zufrieden waren.

Taktisch einiges probiert

„Wir haben taktisch einiges probiert, was uns gegen einen spielerisch guten Gegner bereits recht gut gelungen ist. Nach dem Rückstand hatten wir zehn schwache Minuten, in denen wir vorne einfach keine Bälle festmachen und so nicht zur Entlastung kommen. In der zweiten Halbzeit haben wir das besser gelöst“, resümierte Thomas Sauer.

Bilder Trotz der schwierigen Bodenverhältnisse gab es einige packende Zweikämpfe, wie hier zwischen Martin Zander (rechts) und Lorenzo Acosta. Foto: Christian Meyer



Christopher Kalkutschke brachte den Gastgeber nach einer halben Stunde in Führung, Tobias Herrmann gelang nach Vorarbeit von Köhler und Hahn in der 60. Minute per Kopf der Ausgleich. Den Barleber Siegtreffer markierte Rick Goedicke nach flacher Hereingabe von Paul Schipke (71.).

„Das war spielerisch sehr vernünftig. Wir haben 70 Minuten dominiert, nur am Anfang der zweiten Halbzeit keine Kontrolle mehr über das Spiel gehabt“, fasste Christoph Schindler zusammen. Nach dem Spiel veranstaltete der FSV seinen Mannschaftsabend, in dessen Rahmen Alexander Prinz und Tim Kolzenburg das Fifa-Turnier gewannen.