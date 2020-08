Die gute Kopfballchance von Thomas Möhring (rechts) zischte knapp am Gäste-Tor vorbei. Die Zerbster trennten sich vom 1. FC Magdeburg II 1:1-unentschieden. Foto: Sport Print Zander

Im dritten Vorbereitungsspiel auf die neue Spielzeit 2020/21 trennte sich der TSV Rot-Weiß Zerbst remis vom 1. FC Magdeburg II.

Zerbst l Bei tropischen Temperaturen erspielte der TSV Rot-Weiß Zerbst gegen den Vertreter der Landesklasse 2, dem 1. FC Magdeburg II, ein 1:1 (0:0)-unentschieden. „Die Leistung passte, aber das Ergebnis nicht“, kommentierte Trainer Florian Sens.

Denn die Zerbster starteten verheißungsvoll und „trugen ihr Spiel gut vor“, sagte Florian Sens. Doch das alte Manko trat erneut zu Tage, denn die sehr gut herausgespielten Tormöglichkeiten blieben ungenutzt. „Die Gäste kamen durch ein, zwei Böcke von uns zu der einen oder anderen Möglichkeit“, berichtete Florian Sens. Aber auch sie blieben erfolglos. So ging es torlos in die zweite Hälfte.

Lapsus belastet

Auch diese wurde „gut angefangen“. Doch der Torjubel blieb aus. In der 58. Minute wurde alles auf den Kopf gestellt. Ein schneller Spielzug und die Kugel landete im Tor des eingewechselten Janic Troeder und die Gäste führten durch David Mutter 1:0. „Dieser Lapsus hat unsere gute Spielweise in der Folge dann belastet. Das war auch zu sehen“, so der Trainer. Doch er hob auch hervor, dass seine Mannschaft „trotz des Freundschaftsspiels sehr gut weiter gekämpft hat“.

Bilder Florian Sens. Foto: Sport Print Zander



Dieser Kampfgeist erhielt seinen Lohn in der 90. Minute, als Pascal Lude mit einem 40-Meter-Sprint die Vorlage für den 1:1-Ausgleich gab, die der eingewechselte Marc Schröter einschob.

Freitag kommt Sennewitz

„Das war schon sehenswert“, sagte auch Florian Sens. „Es haben alle ihre Leistung gebracht und alle haben gut gekämpft. Die Kraft kommt langsam wieder und das Training zahlt sich aus. Es ist auch schön zu sehen, dass der eine für den anderen kämpft und auch die Fehler ausbügelt“, war er angetan.

Schon am Freitag folgt das nächste Testspiel. Zu Gast ist ab 19 Uhr im Zerbster Jahnstadion der 1. SV Sennewitz, der in der Landesklasse 6 um Punkte kämpft. Für die Kicker aus dem Saalekreis ist es bereits das sechste und letzte Testspiel. Sie bestreiten schon morgen ein Spiel gegen den VfL Halle 1896 II (Stadtklasse).

Beim Staffeltag konnten die Zerbster regeln, dass das erste Heimspiel gegen TuS Dessau-Kochstedt nicht am Sonnabend, 29. August, sondern bereits am Freitag, 28. August, ausgetragen wird. „Wir hatten schon bei den Testspielen ein hohes Zuschauer-Interesse und hoffen, dass dann noch mehr Zuschauer kommen werden, um uns zu unterstützen“, sagte der 36-Jährige.

Auch am Sonnabend haben die TSV-Männer keine Pause. Sie werden ein internes Trainings-Turnier mit den Alten Herren und der zweiten Mannschaft bestreiten. Am 15. August wird es dann ernst, wenn der TSV zum Punktspiel-Auftakt beim SV Glück Auf Möhlau gastiert und hofft, gleich etwas Zählbares mitzunehmen.

Statistik

Zerbst: Werner (46. Troeder) – Fischer, Alarich, Fambach (65. Düben), Sens (85. Marc Schröter), Max Schröter, Specht, Lude, Stephan, Kosel, Möhring (55. Syring);

Schiedsrichter: Zepter, Andreas - Gommern;

Zuschauer: 130.