Sein Nachholspiel gegen Kade-Karow/Rogäsen gewann Blau-Weiß Loburg klar 6:1 und grüßt nun wieder von der Tabellenspitze.

Loburg l „Wir haben klar und verdient gewonnen“, resümierte der Vereinsvorsitzende und Spieler der Mannschaft, Matthias Werner.

Die Loburger zeigten zwei unterschiedliche Halbzeiten. „Wir hatten in der ersten Halbzeit ganz schön viel Kraft gelassen, weil wir Tor und Gegner dauerhaft berannten“, so der Stürmer. Bereits nach drei Minuten drang Henning Kilz über Außen in den Strafraum ein. Seine Flanke über den SG-Torhüter versenkte Christian Werner per Kopf zur 1:0-Führung.

In der 31. Minute legte dann sein Bruder Matthias zum 2:0 nach. Er kam nach einem Gewühl im Strafraum an die Kugel und verwandelte halbhoch aus zirka 14 Metern mit links unhaltbar. Danach ließen die Blau-Weißen etliche Chancen aus. „Es hätte auch 5:0 oder 6:0 stehen können“, meinte auch Werner.

Im zweiten Abschnitt wirkten die Blau-Weißen kraftloser, was sicher auch an den hohen Temperaturen lag. Dennoch konnte erneut M. Werner auf 3:0 erhöhen, nachdem er einen Strafstoß sicher verwandelte. Die Gäste kamen dann in der 55. Minute auf 1:3 heran. Kevin Weber konnte den sonst starken Sven Riesling überwinden.

Gegner kommen lassen

Die Loburger zogen sich nun etwas zurück und ließen den Gegner kommen. Ein Doppelschlag von Lukasz Adam Wasik in der 67. und 70. Minute zum 5:1 brachte dann die endgültige Entscheidung. Das 5:1 war sehenswert. Wasik verwandelte per Kopf aus zirka zehn Metern. Theodorus Petrus van Ginkel sorgte dann in der 86. Minute mit einer klasse Einzelleistung für den 6:1-Endstand. Der erst 17-Jährige tankte sich über 30 Meter durch und netzte souverän ein.

„Es war ein deutlicher Erfolg und wir haben die Tabellenführung zurück. Der 6:1-Sieg war auch wichtig, weil am Ende das Torverhältnis über den Kreismeister-Titel entscheiden könnte“, freute sich Werner über die Meisterschafts-Chance.

Loburg: Rießling – Kilz (75. Schöne), Boldt, Reinemann, Rydzy, Arbeiter, Wasik, Hünecke, M. Werner, Ch. Werner (32. Möse), van Ginkel; SR: Breuer, Marco - k.A.; ZS: 40.