Im zweiten Testspiel vor dem Start in die neue Serie gewann der SC Vorfläming Nedlitz beim SV 08 Baalberge 4:0 (4:0).

Baalberge l Mit der ersten Halbzeit war SC-Trainer Dirk Bizuga „sehr zufrieden“. „Wenn das umgesetzt wird, was wir vorgeben, kann die Mannschaft auch ihre Qualität zeigen und alle Tore wurden super herausgespielt“.

Mit voller Kapelle konnte der SC allerdings noch nicht antreten. Aber beide Neuzugänge, Marcus Rasche und Paul Gehrmann, beeindruckten schon mal mit ihrem Können. „Natürlich hat Marcus noch konditionelle Rückstände. Er hat aber schon gezeigt, dass er uns auf jeden Fall weiterhelfen kann“, lobte Bizuga, der auch von Gehrmann positiv überrascht war. „Er hat auf der halben Position ein ganz starkes Spiel gemacht“.

Die Nedlitzer spielten aus einer stabilen Abwehr heraus und wollten mit ihrem schnellen Umkehrspiel ihre Spitzen füttern. Das klappte schon sehr gut und in der zwölften Minute zappelte die Kugel bereits im Netz des Baalberger Keepers Marcel Baumann.

Einen Pass von Eduard Hahn in den Rücken der Abwehr verwandelte Marko Milushev sicher. Das 2:0 fiel nur fünf Minuten später. Marcel Kilz konnte überlegt einnetzen (17.). Nur sechs Minuten später die Vorentscheidung. Rasche wurde von Kevin Nitschke steil geschickt und konnte im Strafraum nur per Foulspiel gestoppt werden. Kapitän Eduard Hahn ließ Baumann zum 3:0 keine Abwehrchance (23.).

Wiederum nur kurze Zeit später erhöhte nochmals Kilz auf 4:0 (26.). Es gab weitere gute Möglichkeiten, doch Kilz, Rasche oder Hahn waren nicht konsequent genug.

In der Pause forderten die Trainer „weiter zu machen“, doch das funktionierte dann nicht mehr so optimal. „Es war auch eine Kräftefrage bei dieser Hitze“, gab der Coach zu. Erschwerend hinzu kam noch, dass der SC ab der 65. Minute in Unterzahl spielen musste, da Mario Hosenthien mit gelb-roter Karte vom Feld musste.

„Wir sind schon auf einem guten Weg.“

Dirk Bizuga.

„Baalberge spielte nun besser auf, aber bis auf eine brenzlige Situation, die Sebastian Wicher meisterte, blieben sie unter ihrem Niveau“, so Bizuga, der erklärte, dass den Gastgebern „drei wichtige Spieler gefehlt hatten“.

Am Ende blieb es beim 4:0-Sieg und der Erkenntnis, dass „sich alle zusammenreißen und die Vorgaben umsetzen müssen“. „Wir haben noch zwei Wochen Training. Da muss sich jeder noch konditionell verbessern, aber wir sind schon auf einem guten Weg“, so Dirk Bizuga optimistisch.

In dieser Woche stehen erneut drei Trainingseinheiten an, bevor der SC dann am Sonntag beim Kreisligisten Paschlewwer SV zum dritten Test gastiert und dort an die gute Leistung der ersten Halbzeit anschließen will.

SC Nedlitz: Wicher – Juskowiak, Tinaglia, Mielchen, Hosenthien (65. Gelb-Rot), K. Nitschke, Gehrmann, Hahn (46. Puls), Milushev (46. Schulze), Rasche, Kilz (46. D. Nitschke); SR: Andrae (Köthen).