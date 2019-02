Die Landesklasse-Elf des SC Vorfläming Nedlitz unterliegt im ersten Freiluft-Test Landesligist Blau-Weiß Niegripp nur knapp 2:3 (1:3).

Zerbst l „Das Ergebnis ist nach längerer Pause schon okay“, meinte SC-Trainer Dirk Bizuga, der jedoch „mit dem Spielverlauf, vor allem in der ersten Hälfte“, nicht zufrieden war.

Dabei gab der Coach den Spielern, die sich in den ersten Trainingseinheiten intensiv präsentierten, Einsatzmöglichkeiten. Kevin Wöge spielte von Beginn an. Er und Hannes Mielchen agierten als Sechser. „Dabei passten die Abstände nicht und durch leichte Fehler konnten die Niegripper ihr schnelles Umkehrspiel aufziehen“, sagte Bizuga. Positiv bemerkbar wirkte sich die Rückkehr von Routinier Mario Hosenthien nach seiner Verletzung aus. Dennoch stimmte die Abstimmung noch nicht und die Angriffe der Nie- gripper konnten nicht richtig verteidigt werden. So gerieten die Nedlitzer nach zwei Treffern von Wittpahl (5., 8.) und Kramer (27.) schnell mit 0:3 in Rückstand. Jan Friedrich konnte dann in der 30. Minute auf 1:3 verkürzen.

Bessere zweite Hälfte

Die zweite Hälfte lief dann besser für die Nedlitzer. Bizuga stellte um, beorderte Hosen- thien ins zentrale Mittelfeld und Marcel Kilz in die Spitze. „Wir konnten die Bälle nun mehr behaupten und sahen auch optisch besser aus“, so der Coach, der anmerkte, dass Niegripp nun „immer mehr den Faden verlor und viel monierte“.

Der SC kam nun zu guten Möglichkeiten. Ein sehenswerter Freistoß von Hosenthien zischte haarscharf am Kasten des guten SG-Keepers Krüger vorbei. Großchancen von Maximilian Schulze und Kilz wurden knapp vergeben bzw. Krüger war zur Stelle. Kilz traf dann kurz vor Ultimo noch zum 2:3 (82.).

„Ein Unentschieden wäre zwar gerecht gewesen, aber das Ergebnis ist zweitrangig. Wir können vor allem aus der zweiten Halbzeit viel mitnehmen und darauf aufbauen“, sagte der 45-Jährige.

Das nächste Testspiel in Bernburg am Samstag musste der SC personalbedingt absagen. Am Sonntag, 17. Februar, um 14 Uhr kommt es dann auf dem Kunstrasenplatz in Zerbst zum Aufeinandertreffen mit der U19 des SV Union Schönebeck.

„Wir werden uns weiter intensiv vorbereiten. Union spielt auf einem guten Niveau in der Verbandsliga und bis dato haben wir noch einige Trainingseinheiten zu absolvieren“, sagte Bizuga, der sich eine „verletzungsfreie Vorbereitung und Rückrunde wünscht“.