HSV-Präsidentin Karen Straube steckt, wie auch ihr Vorstand und alle ihre Mitstreiter, mitten in den Vorbereitungen auf die neue Spielzeit.

Zerbst l Trotz Corona-bedingten Schwierigkeiten soll der Anwurf für die Saison im HVSA pünktlich erfolgen.

Vorstand wurde neu gewählt

Karen Straube erhielt erst kürzlich bei der ordentlichen Mitgliederversammlung des Jahres 2020 erneut das Vertrauen ihres Vereins und wurde in ihrem Amt bestätigt. Auch wurde das Präsidium personell erweitert, „um die Arbeit auf mehreren Schultern zu verteilen“, erklärte die Zerbsterin. Zum Präsidium gehören nun Karen Straube (Präsidentin), Jens Schönwälder (Vize-Präsident), Sven Miotke (Finanzen), Thomas Gerke (Sponsoring), Christian Geilich (Organisation), Sebastian Siebert, Axel Kulot und Matthias Kilz (Volksstimme berichtete).

In der neuen Serie kann der HSV vier Mannschaften in den Spielbetrieb schicken. Da es personell jedoch immer enger wird, suchen die Handballer auf jeden Fall noch weitere Mitstreiter.

Herren in der Verbandsliga

Die Männermannschaft startet nach Aussage ihrer Präsidentin „mit einem relativ guten Kader“ in die neue Spielzeit. Durch die A-Junioren, die in der vergangenen Serie in der Sachsen-Anhalt-Liga vorn mitmischten, wird das Team weiterhin verstärkt. Neu hinzu kommt mit Erik Lewin ein „alter Bekannter“. Er kehrt nach Zerbst zurück, war über viele Jahre selbst Kapitän der HSV-Männer. „Darüber haben wir uns sehr gefreut. Erik wird eine Verstärkung für uns sein, da er auch junge Mitspieler mitziehen kann“, so Karen Straube.

Abgänge, die schmerzen, gibt es aber auch. So wechselt Joris de Vries zum SV Eintracht Gommern. Ein Fragezeichen steht auch noch hinter Laurenz Brodowski, der zum Studium gehen wird.

Als Trainer-Team stehen weiterhin Markus Natho und Sebastian Daudert bereit. Sie werden unterstützt von Torwart Christian Geilich sowie Kreisspieler Stefan Rummel.

Die Saison für die Herren wird ziemlich lang. Statt der bisher 13 Mannschaften wurde die Staffel mit 15 bestückt. So startet die Serie am 26. September mit einem Heimspiel gegen die HG 85 Köthen II. Sie endet erst am 6. Juni. „Das ist ein sehr straffes Programm für unsere Männer“, weiß auch Karen Straube, die denkt, dass „ein Mittelfeldplatz ein realistisches Ziel“ ist.

Weite Wege für die Mädchen

Die A-Jugend-Mädels müssen in diesem Jahr in der Südstaffel der Spielbezirksübergreifenden Bezirksliga antreten. Leider gibt es nur sechs Mannschaften. „Alle Mannschaften sind im Raum Leipzig/Halle beheimatet. So haben wir wieder extrem weite Wege“, findet auch die 52-Jährige.

Durch die Abgänge von Eike Alarich und Jette Keddi, die beide zum DRHV II wechseln, haben die Trainer Gerald Hirt, Jens Schönwälder und Markus Natho erneut einen Minikader zur Verfügung.

Ziel sollte nach Einschätzung von Karen Straube, die „schwer ist“, dennoch ein Mittelfeldplatz sein. Wichtiger ist es ihr jedoch, dass die A-Mädchen „durchhalten und weiter Spaß am Handballsport haben“.

Der Saisonauftakt erfolgt für die Mädchen erst am 10. Oktober mit einem Auswärtsspiel beim TSV 1893 Großkorbetha.

E-Junioren in der Anhaltliga II

Mit einer männlichen Jugend E geht der HSV in der Anhaltliga in der Staffel 2 auf das Parkett. Die Youngster werden von Thomas, Felix und Michel Gerke trainiert. „Es ist ein guter Kader. Beim Training sind es zirka 20 Kinder“, sagte Karen Straube. „Die Kids waren in der Vorsaison immer die Jüngsten. Nun können sie ihre Spielerfahrung zeigen“, hofft die Zerbsterin.

In der Staffel 2 spielen insgesamt sieben Teams, darunter sind mit Kühnau, Wittenberg-Piesteriz oder dem HBC Wittenberg „relativ starke Gegner“.

Los geht es mit einem Auswärtsspiel am 26. September beim VfB Zahna.

E-Juniorinnen suchen Verstärkungen

Die vierte Mannschaft, die im den Wettkampfbetrieb geht, ist die weibliche E-Jugend. Die kleinen Mädchen werden von Karen Straube und Matthias Kilz trainiert. Sie starten in der Anhaltliga mit weiteren vier Mannschaften. Vorteil ist, dass die Konkurrenten mit Gräfenhainichen, Dessau-Roßlau, Jessen und Köthen vorwiegend aus der Region kommen. Die Fahrtwege sind „über- schaubar“.

Zwei der Mädchen, Lina Zielinsky und Frieda Ulrich, hängen etwas in der Luft. „Sie könnten schon in der D-Jugend starten, aber da haben wir zu wenige Spieler, um eine Mannschaft melden zu können“, erklärte die Trainerin. So werden die beiden Mädchen mittrainieren und die Trainer wollen versuchen, „ein paar Freundschaftsspiele zu organisieren“.

C-/D-Jugend als Mix

Des Weiteren trainieren beim HSV Jungen und Mädchen im C- und D-Jugend-Alter. Diese Mix-Mannschaft wird von Christian Geilich und Ernst Schimpf betreut. „Es ist eine Mix-Mannschaft, die nicht am Wettkampfbetrieb teilnimmt“, erklärte Karen Straube. Diese Mädchen und Jungen des Jahrganges ab 2006 tragen nur Freundschaftsspiele aus. Dass sie in der Zukunft bei genügend Personal auch am Spielbetrieb teilnehmen werden, ist nicht ausgeschlossen.

Handball-Zwerge

Die Handball-Zwerge sollen schon frühzeitig das Spiel mit dem Ball, aber vor allem die Bewegung in der Gruppe kennenlernen. Dazu stehen interessierten Kids ab vier Jahren Tino Tiepelmann und Jasmin Picht zur Seite. Gern können auch hier noch interessierte Kinder mitmachen.

Alle Trainingszeiten sind im nebenstehenden Infokasten ersichtlich.

HSV stellt fünf Schiedsrichter

Der HSV kann auf fünf Schiedsrichter stolz sein. Neben den erfahrenen Referees Josi Straube, die auch für die Schiedsrichter-Ansetzungen verantwortlich zeichnet, Cassandra Sanowski und Lena-Marie Straube absolvierten Fynn Zielesniak und Finn Koppens-dorf im vergangenen Jahr die Schiedsrichter-Ausbildung. „Sie haben ihre erste Saison hinter sich und haben das richtig gut gemacht“, lobte die Präsidentin.

Alle, außer Josi Straube, sind noch keine 18 Jahre alt. „Sie müssen immer bei jemandem mitfahren oder gefahren werden, was schwierig ist. Hinzu kommt auch, dass Fynn, Finn und Cassandra selbst Handball spielen.“

Eine Schiedsrichter-Neuausbildung wird es voraussichtlich im Oktober geben. Weiterbildungen sind hingegen nicht in Sicht. „Die wären aber nötig, da bei der MJE und der WJE bis hin zur C-Jugend diverse Regeländerungen festgelegt wurden“, findet Karen Straube.

HSV gut aufgestellt

Der HSV ist auch für die Zukunft „gut aufgestellt“. „Unsere Sponsoren halten trotz Corona weiterhin zur Stange“, ist die Präsidentin erleichtert. Dennoch hat sie einige Bedenken: „Nach der langen Corona-Pause sind uns ein paar Spieler ferngeblieben. So haben wir einige Wackelkandidaten, wo wir noch nicht sicher sind, ob sie wieder zum Training kommen. Ich hoffe natürlich sehr, dass sie weitermachen.“

Dank für Engagement

Die HSV-Präsidentin kann stets auf ihre Mitstreiter bauen. Deshalb ist es ihr wichtig, „allen für das Engagement zu danken“. „Ich danke allen Übungsleitern, Trainern und Betreuern sowie meinem Präsidium und den Schiedsrichtern für ihre zuverlässige Arbeit.“ Weiteren Dank richtete die Lehrerin an ihren „ausgezeichneten Fanclub“ und an Hallensprecher Tino Tiepelmann, der bei den Spielen der Männer und auch der Jugend sowie bei der Weihnachtsfeier „die Bude wuppt“. Besonderer Dank gilt Matthias Kilz für die Unterstützung beim Hallendienst und Training. „Er ist immer da, wenn er Zeit hat und ist sehr zuverlässig.“ Dieser Dank gilt auch „Thomas Gerke und seiner Familie“.

Für die „gute Öffentlichkeitsarbeit“ gilt der Dank Axel und Lydia Kulot sowie Steffen Bischoff.

„Last, but not least“ dankte Karen Straube „allen Sponsoren für die Ausrüstung, die Busse, die Verpflegung, das Geld und die Unterstützung“ sowie „allen Angehörigen der Spieler, die Tränen trocknen oder als Fahrer zur Verfügung stehen“.

Sie hofft, dass sie auch in der neuen Spielzeit 2020/21 auf diese Unterstützung bauen kann.

Generell werden beim HSV immer gern weitere Handball-interessierte Kinder gesucht. Mädchen der Jahrgänge 2009 und jünger können sich jederzeit bei Karen Straube unter Telefon (0162/9 80 67 26) melden oder zum Training vorbei kommen, Jungen des Jahrganges ab 2005 ebenfalls. Überhaupt besteht in allen Altersklassen Bedarf.