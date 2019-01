Die Zerbsterin Anne Handrich wird Landesmeisterin über 3000 Meter und schafft die DM-Norm.

Halle (aha) l Die Altersklassen U18 bis M85 waren nach Halle an der Saale angereist, um dort auf der Bahn über 3000 m um die Landesmeistertitel zu kämpfen.

Diesen durchaus harten Wettkämpfen in der Halle Brandberge auf der 200 m-Bahn stellen sich zu Beginn des Jahres nicht viele Athleten. Die Luftverhältnisse in der Halle sind mit den Freiluftwettkämpfen auf der Bahn nicht vergleichbar.

Im Seniorenbereich kam es deshalb vom Veranstalter zu Zusammenlegungen von Läufen. Regulär startete Sven Handrich in seiner Altersklasse. Nicht alle Teilnehmer, die gemeldet hatten, waren am Start. In seinem Lauf wurde die Siegerzeit von 10:25 min gemessen, was für alle Beteiligten ein sehr schnelles Rennen bedeutete. Sven Handrich (M50) konnte seine Zeit vom letzten Jahr unterbieten und wurde mit 11:49,61 min Zweiter bei der Meisterschaft.

Anne Handrich W50 wurde mit den männlichen Senioren zusammengelegt, was sich im Ergebnis als vorteilhaft erwiesen hatte. Als schnellste Frau in ihrem Lauf konnte sie sich mit den schnelleren Männern messen und sie lief ein kontrolliertes beherztes Rennen. Ihre nach ihrem Leistungsvermögen geplanten Rundenzeiten konnte sie unterbieten.

Sie wurde mit der Siegerzeit von 12:23,59 min Landesmeisterin und schaffte gleichzeitig die Norm für die am 1. März stattfindende Deutsche Meisterschaft über 3000 m.

Die doppelte Freude über die erreichte Leistung als Ausgangspunkt für das folgende Training waren bei beiden mit im Gepäck auf der Rückfahrt.