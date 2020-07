Die Volleyball-Abteilung des TSV Rot-Weiß Zerbst hat das Training unter Auflagen gestartet.

Zerbst l Am Rande des Trainingsstarts für die „Hobby-Mix“- Mannschaft des TSV Rot-Weiß Zerbst trafen sich am vergangenen Donnerstagabend Vertreter der einzelnen Trainingsgruppen des TSV zu einer kurzen Besprechung.

Erläutert wurde das von der Abteilung Volleyball an den Landkreis eingereichte Hygienekonzept. Unter der Federführung vom Kapitän der „Hobby-Mix“-Mannschaft, Uwe Krüger, wurde das Konzept für den Trainings- und Spielbetrieb erarbeitet. Es enthält wichtige Verhaltensregeln und organisatorische Dinge für die einzelnen Mannschaften.

Eigenes Konzept

Mit eigenem Konzept trainieren bereits seit dem 26. Mai die Volleyballer des TSV-Jugendsechsers. Nun folgen die anderen TSV-Sechser mit ihren Trainingsabenden.

Gute Organisation als Grundlage

So starteten die TSV-Monsterblocker zur gewohnten Zeit am Freitagabend um 19 Uhr. Die Spielerinnen und Spieler um Kapitän Daniel Seifert trainieren seit Jahrzehnten in der Schulsporthalle Am Plan in Zerbst. Für die einzelnen Gruppen wurden Listen mit den Namen der Mitspieler, der Adresse und der Telefon-Nummer angefertigt.

Die Teilnahme wird für jede Trainingseinheit eingetragen. Auf Verlangen des Landkreises, der Zerbster Stadtverwaltung sowie der Gesundheitsämter müssen diese vollständig übergeben werden.

Bei den Volleyballern des TSV-Jugendsechsers hielt sich die eigene Teilnahme am gemeinsamen Training bisher in Grenzen. Die 14– bis 17-Jährigen können für ihre Übungen den Outdoor-Volleyballplatz am Zerbster Jugendclub nutzen.

Die Jugendlichen bedanken sich bei der Zerbster Stadtverwaltung, dass der gesamte Platz kurzfristig vom Bauhof gemäht wurde.

TSV-Mix auf Beach-Platz

Ebenfalls starteten die Volleyballerinnen und Volleyballer des TSV-„Mix“ in die kommenden Trainingswochen. Traditionell spielt der Sechser in den Sommermonaten auf dem angrenzenden Beach-Platz der Sporthalle der Zerbster Sekundarschule. Auch hier war die Gruppe überschaubar.

Trotz Regenhusche ließen es sich die TSV-Volleyballerinnen und Volleyballer nach vier Monaten nicht nehmen, starteten wieder in ihren Trainingsalltag.