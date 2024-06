US-Sprinter Noah Lyles gewinnt die Olympia-Ausscheidung über 200 Meter in der schnellsten Zeit des Jahres. Eine Enttäuschung gibt es für die Beste über 100 Meter.

Eugene - Der dreimalige Weltmeister Noah Lyles hat auch die Olympia-Ausscheidung der US-Leichtathleten über 200 Meter gewonnen. Der 26-Jährige siegte in Eugene in der Jahresweltbestzeit von 19,53 Sekunden, nachdem er bereits über 100 Meter gewonnen hatte. In Paris hat er damit mehrere Chancen auf sein erstes Olympia-Gold.

Lyles musste auf seiner Paradestrecke allerdings bis ins Ziel um seinen Erfolg bangen, auch der Zweitplatzierte Kenny Bednarek lief in 19,59 Sekunden eine sehr starke Zeit. Auf Rang drei kam Erriyon Knighton in 19,77 Sekunden. Die bislang schnellste Zeit über diese Strecke lief bei den US-Trials Ex-Weltrekordler Michael Johnson 1996 in 19,66 Sekunden.

Dagegen verpasste 100-Meter-Siegerin Sha'Carri Richardson überraschend einen der drei US-Startplätze für die 200 Meter bei den Sommerspielen in einem Monat. Richardson kam in 22,16 Sekunden nur auf den vierten Rang. Es gewann Gabby Thomas in 21,81 Sekunden vor Brittany Brown (21,90) und McKenzie Long (21,91).