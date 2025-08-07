Eva Lys nimmt die Auftakthürde beim Tennis-Masters in Ohio. Gegen die Weltranglisten-112. muss sie aber über drei Sätze. Laura Siegemund unterliegt einer Russin.

Cincinnati - Die deutsche Tennis-Hoffnung Eva Lys ist beim Masters-Turnier in Cincinnati in die zweite Runde eingezogen. Die 23-Jährige gewann ihr umkämpftes Auftaktmatch gegen die Amerikanerin Bernarda Pera mit 6:2, 4:6, 7:5. Nach fast genau zwei Stunden war der Sieg der in Hamburg lebenden Weltranglisten-58. gegen die Nummer 112 des Rankings perfekt.

Laura Siegemund hingegen ist bei dem Event im US-Bundesstaat Ohio in der ersten Runde ausgeschieden. Die Wimbledon-Viertelfinalistin aus Metzingen unterlag der Russin Anastasia Potapowa, in der Weltrangliste auf Rang 47 und damit sieben Plätze vor der Deutschen, mit 4:6, 4:6.

Cincinnati ist für die Tennis-Profis die nächste Station auf dem Weg zu den US Open, dem letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Das Highlight der Hartplatz-Saison findet vom 24. August bis 7. September in New York statt.