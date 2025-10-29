Tristan da Silva wird auch weiterhin in der besten Liga der Welt spielen. Die Orlando Magic bleiben der Club des Münchners.

Orlando - Basketball-Europameister Tristan da Silva wird auch in der kommenden NBA-Saison bei den Orlando Magic spielen. Wie der Club aus Florida mitteilte, wurde eine Option bei dem 24-Jährigen gezogen, durch die sich der Vertrag bis zum Sommer 2027 verlängert. Der gebürtige Münchner ist neben den Brüdern Franz und Moritz Wagner aktuell der dritte deutsche Profi bei den Magic.

Zum Start der neuen Saison kam der Nationalspieler bislang in vier Begegnungen zum Einsatz und erzielte dabei durchschnittlich knapp zehn Punkte. Er bestreitet seine zweite Saison in der besten Basketball-Liga der Welt. Orlando hatte den Flügelspieler zuvor beim NBA-Draft an 18. Stelle in der ersten Runde ausgewählt. Der 2,06 Meter große Bruder von Nationalspieler Oscar da Silva war vorher am College für die Colorado Buffaloes in Boulder aktiv.