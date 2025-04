NHL-Titelverteidiger Florida Panthers erspielt sich mit Nico Sturm einen Matchball zum Einzug in die zweite Playoff-Runde. Die Tore zum Comeback-Sieg fallen spät.

Matchball: Sturms Panthers vor Einzug in die zweite Runde

Sunrise - Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm steht in den Playoffs der nordamerikanischen Profiliga NHL kurz vor dem Einzug in die zweite Runde. Der gebürtige Augsburger schlug mit den Florida Panthers die Tampa Bay Lightning 4:2 und braucht lediglich einen weiteren Sieg für das Erreichen des Viertelfinales. Sturm blieb erneut ohne Scorerpunkt für den Titelverteidiger.

Ein Doppelschlag der Verteidiger Aaron Ekblad und Seth Jones innerhalb von elf Sekunden drehte die Partie zugunsten der Gastgeber, ehe Carter Verhaeghe mit einem Schuss ins leere Tor den Endstand herstellte. Im Mitteldrittel hatte Tampa Bay zuvor die Panthers-Führung durch Anton Lundell ausgeglichen und war dann selbst in Führung gegangen.

Spiel fünf der Best-of-Seven-Serie findet in der Nacht auf Donnerstag in Tampa Bay statt. In der vergangenen Saison hatten sich die Panthers im Finale um den Stanley Cup nach sieben Spielen gegen die Edmonton Oilers um Leon Draisaitl durchgesetzt.