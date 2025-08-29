Der Radstar war am Mittwoch in Südfrankreich schwer gestürzt und hatte zahlreiche Knochenbrüche erlitten. Das Team teilt weitere Information nach der Operation mit.

Toulon - Der viermalige Tour-de-France-Sieger Chris Froome ist nach seinem schlimmen Trainingsunfall mit zahlreichen Knochenbrüchen erfolgreich operiert worden. Wie sein Rennstall Israel Premier Tech mitteilte, sei der Eingriff „wie geplant“ verlaufen. Der 40 Jahre alte Brite hatte bei dem Crash in Südfrankreich am Mittwoch einen Pneumothorax, fünf gebrochene Rippen und einen Lendenwirbelbruch erlitten. Er war per Helikopter ins Krankenhaus von Toulon eingeliefert worden.

Froome sei guter Dinge und dankbar „für die hervorragende medizinische Betreuung“ sowie die große Anteilnahme. Über den genauen Unfallhergang sind nähere Einzelheiten nicht bekannt. Andere Radprofis oder Fahrzeuge seien bei dem Vorfall, der in der Nähe von Saint-Raphaël passiert sein soll, laut Teamangaben aber nicht involviert gewesen. Froome lebt in Monaco.

Bereits 2019 schwer gestürzt

Froome hatte bereits Juni 2019 im Vorfeld der Tour bei einer Streckenbesichtigung für das Zeitfahren beim Critérium du Dauphiné einen schweren Sturz erlitten. Damals war er mit 55 km/h in eine Mauer gerast. Er erlitt mehrere Knochenbrüche, auch Rippen und Hüfte wurden schwer in Mitleidenschaft gezogen. Nach der Operation lag er zwischenzeitlich auf der Intensivstation. Danach kam er nie wieder an seine alte Form heran.

Womöglich ist mit dem neuerlichen Sturz auch das Karriereende des Tour-Siegers von 2012, 2013, 2015 und 2016 besiegelt. Sein Vertrag beim Israel-Team läuft zum Saisonende aus. In dieser Saison dürfte er nach dem Sturz nicht mehr zum Einsatz kommen. Ohnehin war er nur noch kleine Rundfahrten gefahren. Seine letzte Tour-Teilnahme liegt drei Jahre zurück.