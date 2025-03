Orlando - Die Orlando Magic bleiben in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA heimschwach und haben zum siebten Mal in den vergangenen acht Spielen in eigener Halle verloren. Gegen die Dallas Mavericks unterlag das Team um Weltmeister Franz Wagner mit 92:101. Ein Grund dafür war die schwache Dreierquote der Magic, die nur fünf von 30 Würfen von jenseits der Drei-Punkte-Linie verwandelten.

Für Dallas traf Jaden Hardy dagegen fünf seiner sechs Versuche von der Dreierlinie, drei davon binnen 90 Sekunden im dritten Viertel. Damit lenkte der 22-Jährige das Spiel entscheidend auf die Seite der Mavs. Während Paolo Banchero bei Orlando mit 35 Punkten herausragte, kam Wagner auf 20 Zähler, neun Rebounds, zwei Assists und einen Steal. Der deutsche Profi Tristan da Silva erzielte zwei Punkte.

Die Magic rutschen durch die 39. Saisonniederlage auf den achten Rang der Eastern Conference ab und würden in den Play-Ins aktuell auf die Atlanta Hawks treffen.

Achter Sieg in Folge für Hartenstein

Den ersten Platz im Westen bereits sicher haben die Oklahoma City Thunder. Das Topteam mit dem deutschen Center Isaiah Hartenstein verbuchte beim 125:104 gegen die Memphis Grizzlies den achten Sieg in Folge.

61 Saisonsiege bedeuten für die Thunder darüber hinaus einen Vereinsrekord. Einen großen Anteil daran hatte abermals Shai Gilgeous-Alexander, der 37 Punkte erzielte. Auch Hartenstein zeigte eine starke Partie und kam auf 18 Zähler, elf Rebounds, vier Assists und zwei Steals.