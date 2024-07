Bastad - Der ehemalige Tennis-Weltranglisten-Erste Rafael Nadal hat seinen 93. Turniersieg auf der ATP-Tour verpasst. Der 38-jährige Spanier verlor das Endspiel im schwedischen Bastad 3:6, 2:6 gegen den an Nummer sieben gesetzten Portugiesen Nuno Borges. Seinen bislang letzten Triumph feierte Nadal vor gut zwei Jahren bei den French Open.

In Paris war er vor zwei Monaten trotz langer Verletzungspause zuvor wieder dabei, an gleicher Stelle wird Nadal auch bei den Olympischen Spielen antreten, die am Freitag eröffnet werden. Das Sandplatzturnier in Bastad diente ihm dafür als Test.

Der Linkshänder aus Mallorca lief im Endspiel im ersten Satz einem frühen Rückstand hinterher und gab den Durchgang dann auch den Borges ab. Die 27 Jahre alte Nummer 51 der Welt nahm Nadal danach das Aufschlagspiel zur 3:2-Führung im zweiten Satz ab und durfte nach knapp eineinhalb Stunden über den ersten Turniersieg seiner Karriere jubeln.