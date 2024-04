Die Dallas Mavericks um Basketball-Superstar Luka Doncic sind in der Playoff-Serie gegen die Los Angeles Clippers in Führung gegangen. Die Timberwolves stehen vor dem Einzug in die zweite Runde.

Dallas - Die Dallas Mavericks sind in der Erstrunden-Serie der NBA-Playoffs gegen die Los Angeles Clippers mit 2:1 nach Siegen in Führung gegangen. Die Texaner gewannen ihr erstes Heimspiel in der „Best of seven„“-Serie mit 101:90.

Das vierte Duell findet erneut in Dallas statt. Luka Doncic verpasste mit 22 Punkten, zehn Rebounds und neun Assists knapp ein Triple-Double, der deutsche Basketballer Maxi Kleber kam auf drei Zähler und drei Assists.

In einer hitzigen Partie wurden fünf technische und ein unsportliches Foul verteilt, Russell Westbrook von den Clippers und P.J. Washington von den Mavericks wurden Mitte des vierten Viertels nach Schubsern und einer Rudelbildung des Feldes verwiesen. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Mavericks bereits mit 16 Zählern Differenz in Führung, nach einem dominanten zweiten Viertel (36:18) hatten sich die Gastgeber abgesetzt.

Timberwolves vor Einzug in die nächste Runde

Tyrese Haliburton führte die Indiana Pacers zu einem 121:118-Heimerfolg nach Verlängerung über die Milwaukee Bucks, womit die Pacers in der Serie mit 2:1 nach Siegen in Führung gegangen sind. Haliburton traf 1,6 Sekunden vor Spielende bei Gleichstand seinen Wurf trotz Foul und verwandelte den Bonusfreiwurf zum Endstand. Mit 18 Punkten, 16 Assists und zehn Rebounds erzielte er ein Triple-Double. Die Bucks, die erneut auf ihren Superstar Giannis Antetokounmpo verzichten mussten, wurden von Khris Middleton angeführt. Der 32-Jährige erzielte 42 Zähler und rettete sein Team per Dreier in die Verlängerung.

Kurz vor dem Einzug in die zweite Playoff-Runde stehen die Minnesota Timberwolves. Der Dritte der Hauptrunde gewann auch das dritte Spiel gegen die Phoenix Suns und benötigt nach dem 126:109-Auswärtserfolg nur noch einen Sieg für das Weiterkommen. Mit 36 Punkten führte Anthony Edwards die Timberwolves an. Das Team aus Minneapolis würde damit zum ersten Mal seit 2004 wieder eine Playoff-Serie gewinnen.