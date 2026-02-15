Johannes Hoesflot Klaebo gewinnt bei den Winterspielen in Italien im vierten Rennen sein viertes Langlauf-Gold. Mit neun Olympiasiegen ist er nun Rekordhalter. Zuvor wird ein Protest abgewiesen.

Tesero - Johannes Hoesflot Klaebo hat sich zum erfolgreichsten Olympia-Teilnehmer bei Winterspielen gekrönt. Der norwegische Skilanglauf-Star siegte im italienischen Tesero auch mit der Staffel über 4 x 7,5 Kilometer. Für den 29-Jährigen ist es das neunte olympische Gold. In der Rangliste führt er damit vor seinen Landsleuten Marit Björgen (Langlauf), Ole Einar Björndalen (Biathlon) und Björn Dählie (Langlauf), die jeweils achtmal Gold gewonnen haben.

Klaebo gewann im italienischen Tesero bei prächtiger Kulisse und strahlendem Sonnenschein mit Emil Iversen, Martin Löwström Nyenget und Einar Hedegart. Als Schlussläufer lief der Rekordmann vor Frankreich ins Ziel. Bronze sicherte sich das Quartett aus Italien. Die deutsche Staffel hatte mit dem Kampf um Edelmetall erwartungsgemäß nichts zu tun.

Klaebo berichtet von großem Druck

Für Klaebo ist es bei diesen Winterspielen bereits das vierte Gold. In allen Wettkämpfen, in denen er am Start stand, siegte Klaebo auch. Vor dem historischen Erfolg mit der Staffel gab er Einblicke in die Gefühlswelt eines Topfavoriten, der sich mit hohen Erwartungen konfrontiert sieht.

„In Norwegen ist die Staffel sehr wichtig und bei den letzten Olympischen Spielen in Peking waren wir nicht erfolgreich“, erklärte Klaebo. Norwegen wurde damals Zweiter hinter der Staffel vom Russischen Olympischen Komitee. „Der Druck ist groß“, sagte Klaebo. Er und seine Teamkollegen hielten ihm souverän stand.

„Er ist der beste Skifahrer aller Zeiten“, hatte Mannschaftskamerad Oskar Opstad Vike bereits nach Klaebos Sieg im Sprint gesagt. Anschließend hatte es einen Protest des finnischen Teams gegen die Wertung gegeben. Dabei ging es um den Einsatz eines Geräts zum Wachsen der Skier im Servicebereich durch das norwegische Team. Der Protest wurde abgelehnt. Klaebo behält sein Gold.

Deutscher Teamchef: „Er steht auf dem Ski wie kein anderer“

Bei diesen Winterspielen siegte Klaebo zudem schon im Skiathlon und im Einzel über zehn Kilometer. 2018 in Südkorea sicherte er sich drei, vier Jahre später in China zwei Olympiasiege.

„Er steht auf dem Ski wie kein anderer“, sagte der deutsche Teamchef Peter Schlickenrieder. Der frühere Langläufer, der 2002 Olympia-Silber gewann, ist von Klaebos Akribie und Hingabe für den Sport begeistert. „Er ist ein planerischer, strukturierter Künstler auf Skiern“, sagte er.

Klaebo gilt als Meister des Höhentrainings, arbeitet oft wochenlang ohne seine Teamkollegen in Trainingslagern. Eine besondere Rolle nimmt zudem sein Opa ein, der Klaebo betreut und berät. Den 15. Februar 2026 wird auch er in besonderer Erinnerung behalten.