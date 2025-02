Johnson hat eine schwierige Saison bei den New York Giants hinter sich - will aber noch mal angreifen in der NFL.

New Orleans - Jakob Johnson will nach einem schwierigen Jahr in der NFL weiter als Profi arbeiten und bereitet sich auf eine siebte Saison in der National Football League vor. „Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Sprit im Tank und greifen für Jahr sieben noch mal an“, sagte der 30-Jährige der Deutschen Presse-Agentur am Rande des Super Bowls in New Orleans.

Der Stuttgarter war in der vergangenen Saison als Ersatzspieler bei den New York Giants und dort wegen der komplexen Regeln zu Kadergrößen in der NFL mehrfach entlassen und wieder unter Vertrag genommen worden. „Höhen und Tiefen. Aber trotzdem einfach eine Opportunity, Football zu spielen. Ich bin super dankbar und habe wieder viele neue Tricks gelernt“, sagte Johnson zu seiner Saison. Zuvor hatte er bei den Las Vegas Raiders gespielt, die Karriere begonnen hatte Johnson als Profi der New England Patriots.

Für die kommende Saison plant Johnson ein Basislager in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee aufzuschlagen und dort mit seiner Frau und dem neugeborenen Kind zu wohnen, anstatt wie zuletzt von Ferienwohnung zu Ferienwohnung zu ziehen. „Ich bin bereit für einen Marathon. Ich weiß, die Free Agency kann länger dauern, aber ich bin voll darauf eingestellt, dass ich das ganze Jahr in Form bleibe und bereit bin, sobald das Telefon klingelt“, sagte Johnson.