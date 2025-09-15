Joe Burrow zählt zu den besten Quarterbacks der NFL - und ist oft verletzt. Nun droht dem wichtigsten Profi der Cincinnati Bengals erneut eine monatelange Auszeit.

Cincinnati - Quarterback Joe Burrow von den Cincinnati Bengals hat sich am zweiten Spieltag der NFL-Saison schwerer verletzt und wird seinem Team wohl monatelang fehlen. Trainer Zac Taylor bestätigte einen Tag nach dem 31:27-Sieg gegen die Jacksonville Jaguars, dass sich Burrow wegen eines Bänderrisses am großen Zeh operieren lassen wird.

Taylor machte keine Angaben zum Termin und wie lange Burrow fehlen wird. US-Medien hatten zuvor berichtet, dass bei einer Operation eine Pause von mindestens drei Monaten realistisch ist - das ist ein Großteil der NFL-Hauptrunde.

Burrow war im zweiten Viertel der Partie zu Boden gerissen und dabei am Fuß festgehalten worden. Andere Football-Spieler landeten in der Situation auf dem Körper des 28-Jährigen. Jake Browning kam als Ersatz aufs Feld und führte die Bengals zum Sieg.

Burrow war 2020 von den Bengals an erster Stelle im Draft ausgewählt worden und führte das Team in der Saison 2021/2022 in den Super Bowl. Dort verlor Cincinnati gegen die Los Angeles Rams. Im Jahr zuvor hatte Burrows Saison wegen einer Knieverletzung ein frühzeitiges Ende gefunden, 2023 musste er am Handgelenk operiert werden und konnte die Spielzeit ebenfalls nicht zu Ende bringen.